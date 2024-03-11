1,5 миллиона открыток к 8 Марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбера

Фото Sber

Создать открытку можно с помощью официальных ботов "ВКонтакте" и Telegram, а также веб-версии GigaChat В честь 8 Марта один миллион пользователей уже создал и отправил 1,5 миллионов поздравительных открыток с помощью нейросетевой модели GigaChat. Функция будет работать до 11 марта.

Для того чтобы отправить открытку, нужно зайти во "ВКонтакте" или ТГ-бот GigaChat. Для начала работы необходимо нажать команду "Новый диалог", а затем — кнопку "Создать открытку", далее — "8 Марта", выбрать, кому поздравление и кто получатель, "по цветочному гороскопу". Нейросеть Kandinsky сгенерирует изображение, а GigaChat напишет поздравление.

В соцсети "ВКонтакте" открытку можно отправить за раз до 10 друзьям и даже поделиться ей в других мессенджерах. У получателя открытки есть опция "Отправьте свое поздравление с помощью GigaChat", которая позволяет быстро сгенерировать открытку всем близким женщинам с помощью GigaChat. Пользователи также могут создать открытки своим близким на день рождения или сказать "люблю" без повода. Бот GigaChat доступен как в веб-версии соцсети, так и в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "VK Мессенджер" для iOS и Android.

В web-интерфейсе можно приступить к созданию открытки сразу, перейдя по прямой ссылке. Если же зайти на главную страницу web-интерфейса, вы увидите кнопку "Создайте открытку на 8 Марта", которая запустит процесс.