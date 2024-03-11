Сбер предложил бизнес-клиентам единое окно для управления продажами на разных маркетплейсах

Предприниматели, обслуживающие свой бизнес в Сбере, получат бесплатное многофункциональное решение для онлайн-торговли

Сбер разработал отраслевое решение для онлайн-торговли . Оно содержит бесплатные инструменты для работы с маркетплейсами и интернет-магазинами. Встроенные в него функции интегрированы в привычный интерфейс интернет-банка СберБизнес. Решение построено на базе интеграции банка с сервисом inSales .

В решение входят:

аналитика — можно анализировать данные по остаткам, убыточным товарам, заказам и другим показателям всех онлайн-площадок в одном окне;

управление продажами — можно менять остатки и цены на площадках, обрабатывать заказы и контролировать их статус;

конструктор интернет-магазина — можно создать собственный онлайн-магазин, подключить безналичную оплату заказов, использовать встроенную CRM-систему, автоматически генерировать описания карточек товаров и ответы на отзывы с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, СберБизнес бесплатно поможет предпринимателям выйти на маркетплейсы . Эксперты банка окажут содействие в поиске подходящей ниши и онлайн-площадки, регистрации на нужном маркетплейсе и настройке личного кабинета, загрузке карточек товаров (SKU), а также дадут советы по организации логистики, упаковке и отгрузке товара, формировании цепочки поставок и настройке рекламы.

Пользователям решения будут доступны различные спецпредложения от маркетплейсов-партнеров. Например, до 1 июля 2024 года Мегамаркет предлагает пониженную комиссия (1%) на все товарные категории на 90 дней или до достижения объема полученных заказов в 8 миллионов рублей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: