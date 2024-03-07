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8 марта в Сыктывкаре сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

8 марта в Сыктывкаре сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В ближайшие дни сотрудники ГИБДД проведут важную операцию под названием "Нетрезвый водитель" на территории Сыктывкара.

Цель этого мероприятия - предотвращение аварий, связанных с участием пьяных водителей. Рейды будут проходить с 7 по 10 марта, и для их успешного проведения будут задействованы дополнительные экипажи ДПС.

В течение указанного периода сотрудники ДПС будут останавливать автомобили, проезжающие по дорогам города, и производить оценку состояния каждого водителя.

ГИБДД призывает всех водителей соблюдать требования ПДД и никогда не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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