Председателем Северо-Западного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов

Он вступит в должность в первых числах апреля 2024 года

Дмитрий Суховерхов переходит в Северо-Западный банк из Уральского банка Сбербанка, который он возглавлял с 2020 года.

Под его руководством команда Уральского банка обеспечила лидерство Сбера на ключевых региональных рынках. Дмитрий лидировал развитие ESG-проектов, проектов по AI-трансформации в регионах: под его руководством открыт первый IT-хаб за пределами Москвы.

Виктор Вентимилла Алонсо , ранее возглавлявший Северо-Западный банк, переходит на позицию генерального директора дочерней компании "СберЛизинг". В течение месяца Дмитрий Суховерхов и Виктор Вентимилла Алонсо будут завершать работу на текущем месте, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: