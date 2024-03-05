Уникальные домики строят в Сыктывкаре

Сыктывкарцы и гости столицы Коми вскоре смогут проводить свободное время на территории турбазы, где сейчас уже возводят эксклюзивные домики для отдыха – глэмпинги. Такого рода проект впервые реализуется в столице региона частным бизнесом при поддержке рублем от правительства.

Как рассказал Иван Дегтярёв, замдиректора по развитию частной компании, вместе со своей командой он несколько лет думал о том, как реализовать идею организации турбазы с современными небольшими отелями.

— Мы изучили как зарубежный опыт (посмотрели на технологии Финляндии), так и отечественный (проанализировали подходы Санкт-Петербурга, Карелии, Сочи и других территорий с развитой инфраструктурой в сфере туризма). В итоге разработали собственные уникальные проекты домиков, которые нам хочется видеть на турбазе, — рассказал Иван Дегтярёв.

Однако понести затраты только за счет своих средства для малого бизнеса – дело накладное. Благодаря правительству региона компания получила подходящий для развития рекреационной деятельности участок земли. А по линии Минэкономразвития и транспорта региона – выиграли конкурс на возмещение части затрат для приобретения быстровозводимых некапитальных зданий (глэмпингов).

На деньги из бюджета Иван Дегтярёв со своими соратниками покроет затраты на обустройство шести домиков. Всего же их будет восемь.