Более 30 миллионов рублей взяли жители Республики Коми в Сбере на образование в 2023 году
- 12:00 4 марта
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- astakhovaxenia
По итогам 2023 года Сбербанк на Северо-Западе выдал более 11,3 тысяч льготных образовательных кредитов, что на 40% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 3,2 миллиардов рублей – рост на 62% по сравнению с 2022 годом.
По итогам 2023 года Сбербанк в Коми выдал более 170 льготных образовательных кредитов, что на 82% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – более 30 миллионов рублей.
По статистике кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты вузов СЗФО брали на образование 280 тысяч рублей, в Коми средний размер кредита по итогам года составил почти 180 тысяч.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Образовательные кредиты становятся все более популярным решением среди тех, кто хочет получить высшее образование. Следует отметить, что Сбер является основным участником этой программы. Для нас это решение важной социальной задачи — повышения доступности высшего образования".
Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счет на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.
Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.
Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подает об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счет вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.
Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.