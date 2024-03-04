Более 30 миллионов рублей взяли жители Республики Коми в Сбере на образование в 2023 году

По итогам 2023 года Сбербанк на Северо-Западе выдал более 11,3 тысяч льготных образовательных кредитов, что на 40% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 3,2 миллиардов рублей – рост на 62% по сравнению с 2022 годом.

По итогам 2023 года Сбербанк в Коми выдал более 170 льготных образовательных кредитов, что на 82% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – более 30 миллионов рублей.

По статистике кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты вузов СЗФО брали на образование 280 тысяч рублей , в Коми средний размер кредита по итогам года составил почти 180 тысяч.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: