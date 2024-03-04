В Корткеросском районе женщина подарила дочери поддельные права

Прокуратура Корткеросского района передала в суд два уголовных дела по обвинениям двух жительниц района в приобретении, хранении и использовании поддельных водительских удостоверений (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В ноябре 2023 года жительница села Подтыбок приобрела поддельное водительское удостоверение в интернете. Она планировала подарить его своей дочери, которая безуспешно сдавала экзамен на право управления транспортными средствами.