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В Корткеросском районе женщина подарила дочери поддельные права

В Корткеросском районе женщина подарила дочери поддельные праваФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Корткеросского района передала в суд два уголовных дела по обвинениям двух жительниц района в приобретении, хранении и использовании поддельных водительских удостоверений (ч. 3 ст. 327 УК РФ). 

В ноябре 2023 года жительница села Подтыбок приобрела поддельное водительское удостоверение в интернете. Она планировала подарить его своей дочери, которая безуспешно сдавала экзамен на право управления транспортными средствами.

Удостоверение якобы выдавалось на имя дочери и предоставляло ей возможность управлять транспортными средствами категорий «В», В1» и «М». Получив подарок, молодая женщина использовала поддельное удостоверение до тех пор, пока ее не остановили сотрудники ГИБДД.

При проверке выяснилось, что водительское удостоверение с такими реквизитами было выдано мужчине из Тверской области. 

В том же месяце другая жительница Корткеросского района приобрела поддельное водительское удостоверение по аналогичной схеме. Она сообщила своим несовершеннолетним друзьям об этом и предложила водить автомобиль по ее поддельным правам.

Подростки согласились и совершили несколько поездок на автомобиле. Однако автомобиль привлек внимание сотрудников ГИБДД, и при проверке было установлено наличие несоответствий в водительском удостоверении.

По фактам этих случаев были возбуждены и расследованы уголовные дела. Материалы по ним были переданы для рассмотрения по существу в Корткеросский районный суд.

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