В Корткеросском районе женщина подарила дочери поддельные права
- 09:04 4 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Прокуратура Корткеросского района передала в суд два уголовных дела по обвинениям двух жительниц района в приобретении, хранении и использовании поддельных водительских удостоверений (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
В ноябре 2023 года жительница села Подтыбок приобрела поддельное водительское удостоверение в интернете. Она планировала подарить его своей дочери, которая безуспешно сдавала экзамен на право управления транспортными средствами.
Удостоверение якобы выдавалось на имя дочери и предоставляло ей возможность управлять транспортными средствами категорий «В», В1» и «М». Получив подарок, молодая женщина использовала поддельное удостоверение до тех пор, пока ее не остановили сотрудники ГИБДД.
При проверке выяснилось, что водительское удостоверение с такими реквизитами было выдано мужчине из Тверской области.
В том же месяце другая жительница Корткеросского района приобрела поддельное водительское удостоверение по аналогичной схеме. Она сообщила своим несовершеннолетним друзьям об этом и предложила водить автомобиль по ее поддельным правам.
Подростки согласились и совершили несколько поездок на автомобиле. Однако автомобиль привлек внимание сотрудников ГИБДД, и при проверке было установлено наличие несоответствий в водительском удостоверении.
По фактам этих случаев были возбуждены и расследованы уголовные дела. Материалы по ним были переданы для рассмотрения по существу в Корткеросский районный суд.