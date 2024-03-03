Названа группа крови самых красивых людей планеты

Западные ученые провели исследования и выяснили, что люди с определенной группой отличаются от остальных внешними данными, иными словами-красивее остальных. Об этом сообщает канал Южный федеральный.

Согласно этим данным, люди с первой группой крови считаются особенно обаятельными и привлекательными. Они, по мнению ученых, обладают повышенной сексуальностью и притягивают противоположный пол, будто магнит.