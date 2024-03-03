Названа группа крови самых красивых людей планеты
- 11:05 3 марта
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Западные ученые провели исследования и выяснили, что люди с определенной группой отличаются от остальных внешними данными, иными словами-красивее остальных. Об этом сообщает канал Южный федеральный.
Согласно этим данным, люди с первой группой крови считаются особенно обаятельными и привлекательными. Они, по мнению ученых, обладают повышенной сексуальностью и притягивают противоположный пол, будто магнит.
Люди с второй группой крови также считаются обладающими особыми талантами и харизмой. Они обладают хорошей работоспособностью, аналогично носителям третьей группы крови.
Обладатели четвертой группы крови, согласно ученым, называются "романтиками с изюминкой". Они могут проявлять заботу и ласку, но иногда могут быть хладнокровными.
Важно отметить, что данные выводы основаны на результате одного исследования, и они могут быть предметом дальнейших исследований и обсуждений в научном сообществе.