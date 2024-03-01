QR-код на зарплату — инновация Сбера для зарплатных клиентов

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Перевести зарплату в Сбер теперь можно онлайн: нужен только QR -код от работодателя.

Сбербанк предложил предприятиям, подключившим зарплатный проект в Сбере, уникальный сервис для получения реквизитов своих сотрудников для выплат зарплаты по QR-коду. Он позволяет экономить время обеих сторон и упрощает взаимодействие между работодателем и его сотрудниками.

Работодатель в интернет-банке для юридических лиц СберБизнес генерирует QR-код и передает его работникам любым удобным способом. После этого сотруднику остается только отсканировать код в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделении банка и направить работодателю в СберБизнес номер счета в Сбере, на который он хочет получать зарплату. При необходимости работодатель попросит донести бумажное заявление на перевод зарплаты — уведомление об этом поступит сотруднику в приложении.

Если действующей карты нет, ее легко и быстро выпустить в СберБанк Онлайн и также направить реквизиты работодателю по QR-коду. При необходимости можно обратиться за помощью в офис банка или к представителю банка на предприятии.

В обоих случаях реквизиты моментально попадают к работодателю в СберБизнес и он может перечислять по ним зарплату. После зачисления первой зарплаты сотрудник получит доступ к привилегиям Сбера . Среди них — лучшие условия по кредитам и вкладам, скидки на ипотеку, мобильную связь, сервисы здоровья и налоговый вычет.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона "Социальные и зарплатные решения" Сбербанка:

"С запуском этого сервиса мы открываем новый этап взаимодействия между работодателями и сотрудниками — весь процесс становится моментальным . Сбер предлагает пользоваться им абсолютно бесплатно. Кроме оцифровки процесса новый сервис делает его еще и более экологичным, так как сводит к минимуму использование бумаги при приеме на работу новых сотрудников за счет отказа от бумажных заявлений".

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: