Экспозицию Сбера на "Играх Будущего" посетил глава государства

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Во время обхода было рассказано об учёбе в "Школе 21" и "Цифровом марафоне" Президент России Владимир Путин посетил стенд "Школы 21" на международном мультиспортивном турнире "Игры Будущего" в Казани.

На "Играх Будущего" Сбер впервые применил уникальную технологию, благодаря которой виртуальный персонаж — СберКот — общается с посетителями в режиме реального времени. Вместе с директором кампуса "Школы 21" в Казани Юлией Вершининой СберКот рассказал главе государства про цифровые сервисы Сбера, которые помогают молодежи развиваться.

3D-технологии позволили перенести СберКота в кампус "Школы 21" в Великом Новгороде, который открылся с участием Владимира Путина. Главу государства проинформировали, что его поручение открыть в 2024 году еще 10 кампусов школы выполняется. В этом году открыли кампус в Ярославле и буквально вчера в Магасе.

По словам Юлии Вершининой, 100% выпускников "Школы 21" успешно работают в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Она отметила, что учиться в кампусах можно в любое удобное время. Школа работает по уникальной методике обучения "Равный — равному": без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или командная работа над проектами. Широко задействована геймификация.

Кроме того, во время обхода было рассказано об еще одном проекте Сбера и "Школы 21", в котором любой житель России старше 18 лет может проверить свои цифровые навыки и прокачать их, — это бесплатный конкурс "Цифровой марафон". Конкурс включает в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Участники сами определяют собственный уровень цифровых навыков и знаний — "Новичок", "Исследователь" или "Эксперт" — и соревнуются с равными. От выбранного уровня зависят сложность задач и призы.