Защищаем то, что дорого всем: Сбер выпустил видеоролик ко Дню защитника Отечества

Фото Sber

Лейтмотивом поздравления с 23 Февраля стала тема любви Сбер выпустил ко Дню защитника Отечества видеоролик, призванный поздравить с праздником всех тех, кто оберегает самое дорогое для каждого человека. Видеопоздравления от Сбера к 23 Февраля выходят ежегодно. В 2024 году слоганом ролика стали слова "Защищаем то, что дорого всем", а ключевым мотивом — любовь.

Видеоряд последовательно разворачивает перед зрителем виды разных уголков России, напоминая о том, что дорого каждому: леса, моря, бескрайнее небо. Непреходящие ценности символизируют образы детства и семейных связей, находящие отклик в душе любого человека. А лейтмотивом ролика стала тема любви: герои в кадре говорят о простых и важных вещах, которые они любят.

Сценарий подводит зрителя к тезису о том, как важна роль тех, кто "защищает, когда зовут на помощь, или помогает по зову сердца". Кульминацией становится мысль о том, что любовь — это одновременно и защита вечных ценностей, общего для всех прошлого и счастливого будущего.

"С днем защитников того, что дорого всем нам!" — таким коротким и трогательным поздравлением завершается видео.

Таким образом, Сбер продолжил тему защиты как проявления любви и заботы, начатую в 2023 году. Напомним, что в прошлогоднем ролике на визуальном уровне образы защитников в кадре представляли люди разных профессий: военные, спасатели, врачи, ученые. По мысли сценаристов, они всегда защищали то, что любили. Именно эта мысль и получила свое развитие в ролике 2024 года.

Размещением ролика на ТВ и в диджитал-каналах занимается агентство СберМаркетинг.