В Коми гадалку из Ростовской области уличили в мошенничестве: женщина "снимала порчу"

В начале 2023 года 44-летняя женщина из Ростовской области разместила в интернете объявление об оказании оккультных услуг в онлайн-режиме. В объявлении она утверждала, что обладает магическими способностями и может снять порчу, наложенную монахами.

Увидев объявление, двое жителей республики Коми, в том числе двое из Ухты, решили воспользоваться услугами лжегадалки. Женщина убедила их, что за 110 тысяч рублей сможет провести обряды и снять с них порчу.