В Коми гадалку из Ростовской области уличили в мошенничестве: женщина "снимала порчу"
- 08:30 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В начале 2023 года 44-летняя женщина из Ростовской области разместила в интернете объявление об оказании оккультных услуг в онлайн-режиме. В объявлении она утверждала, что обладает магическими способностями и может снять порчу, наложенную монахами.
Увидев объявление, двое жителей республики Коми, в том числе двое из Ухты, решили воспользоваться услугами лжегадалки. Женщина убедила их, что за 110 тысяч рублей сможет провести обряды и снять с них порчу.
Потерпевшие перевели указанную сумму на счет обвиняемой, однако обряды не были проведены. Когда женщина стала убеждать жительницу Ухты перевести дополнительную сумму, якобы необходимую для привлечения к проведению обряда снятия порчи монахов, ухтинка обратилась в полицию.
Стражи порядка установили, что никаких монахов в обряде не было, а обвиняемая действовала в одиночку с целью хищения денежных средств. По версии следствия, обвиняемая разместила в интернете ложное объявление из корыстных побуждений и не собиралась оказывать какие-либо услуги.
Вину в содеянном она признала и возместила потерпевшим ущерб. Следует отметить, что гадалка не ограничивалась интернетом для привлечения клиентов. Она также посещала населенные пункты, предлагая свои услуги лично и собирая значительные суммы денег с доверчивых граждан.
Следователи МВД по Коми провели расследование и собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").