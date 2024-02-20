Инвестиции компаний СЗФО в цифровую трансформацию растут
- 18:00 20 февраля
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- astakhovaxenia
За 2023 года 1225 компаний СЗФО воспользовались цифровыми сервисами. А общий объем заключенных контрактов на реализацию таких решений с 2022 года составил уже более 1,5 миллиардов рублей. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин. Наиболее готовы к инновациям компании Санкт-Петербурга и Ленобласти – здесь реализуется на данный момент около 50 проектов.
В СЗФО самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса сегодня считаются мобильные приложения и системы лояльности, выстраивание аналитических данных для собственников бизнеса, интеграции искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей (IoT).
Чаще всего, по статистике Сбера, решение о цифровой трансформации на Северо-Западе принимают компании агропромышленного комплекса, торговли и производства.