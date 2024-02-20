В 2023 году жители Северо-Запада вдвое чаще выбирали безналичные платежи

В 2023 году о бъем безналичных платежей, совершенных на Северо-Западе через каналы Сбербанка, составил примерно 1,2 триллионов рублей . Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил управляющий отделением по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин .

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (780 ммллиардов рублей), Калининградская и Архангельская области (по 72 миллиардов рублей на каждую) и Вологодская область (71 миллиардов рублей).