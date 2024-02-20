В 2023 году жители Северо-Запада вдвое чаще выбирали безналичные платежи
- 15:00 20 февраля
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- astakhovaxenia
В 2023 году объем безналичных платежей, совершенных на Северо-Западе через каналы Сбербанка, составил примерно 1,2 триллионов рублей. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил управляющий отделением по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.
В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (780 ммллиардов рублей), Калининградская и Архангельская области (по 72 миллиардов рублей на каждую) и Вологодская область (71 миллиардов рублей).
Как и годом ранее, в 2023 году преобладают платежи за коммунальные услуги (252 миллиардов рублей), сотовую связь и телеком (92 миллиардов рублей), а также бюджетные платежи (66 миллиардов рублей).
Среди дистанционных каналов по-прежнему наиболее популярным остается онлайн-банк. Объем платежей через этот канал за прошлый год составил почти 749 миллиардов рублей.
Банкоматы и терминалы самообслуживания в прошлом году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты около 17 миллионов раз. Платежи через них составили по объему почти 24 миллиардов рублей.