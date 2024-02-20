60% кредитов в общем объеме выданной ипотеки в СЗФО в 2023 году – льготные

В 2023 году 60% всех взятых жителями Северо-Запада ипотечных кредитов – с государственной поддержкой, в 2022 году доля составляла 44% . В Санкт-Петербурге показатель еще выше – 64% , это на 15% больше , чем годом ранее, в Ленинградской области – 59% против 36% соответственно. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Наибольший рост Сбер отмечает по программе "ИТ-ипотека": в Северо-Западном федеральном округе специалисты ИТ-сферы взяли 3200 кредитов на общую сумму 25,7 миллиардов рублей. Петербуржцы оформили 2400 таких кредитов на 20,9 миллаирдов рублей , еще почти 300 кредитов на 2,2 миллиардов рублей пришлось на жителей Ленобласти. Санкт-Петербург входит в ТОП-3 городов России по доле ИТ-ипотеки, занимает второе место после Москвы (СПб - 12,1% ).