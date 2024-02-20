60% кредитов в общем объеме выданной ипотеки в СЗФО в 2023 году – льготные
- 12:00 20 февраля
- 6+
- astakhovaxenia
В 2023 году 60% всех взятых жителями Северо-Запада ипотечных кредитов – с государственной поддержкой, в 2022 году доля составляла 44%. В Санкт-Петербурге показатель еще выше – 64%, это на 15% больше, чем годом ранее, в Ленинградской области – 59% против 36% соответственно. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.
Наибольший рост Сбер отмечает по программе "ИТ-ипотека": в Северо-Западном федеральном округе специалисты ИТ-сферы взяли 3200 кредитов на общую сумму 25,7 миллиардов рублей. Петербуржцы оформили 2400 таких кредитов на 20,9 миллаирдов рублей, еще почти 300 кредитов на 2,2 миллиардов рублей пришлось на жителей Ленобласти. Санкт-Петербург входит в ТОП-3 городов России по доле ИТ-ипотеки, занимает второе место после Москвы (СПб - 12,1%).
Также уже не первый год растет семейная ипотека: всего по Северо-Западу в 2023 году выдано 28 300 таких кредитов (рост в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом), более 15 тысяч семей взяли льготный кредит в Петербурге (рост в 2,4 раза), и почти 3,5 тысячи – в Ленобласти (рост в 3,5 раза).
Продолжает пользоваться спросом в 2023 году программа "Господдержка 2020": в целом по СЗФО прирост составил 74% по сравнению с 2022 годом, выдано 34,2 тысячи кредитов на общую сумму 142,4 миллиардов рублей, в Петербурге прирост – 60% (19,2 тысячи кредитов на 88,5 миллиардов рублей), в Ленинградской области жители получили почти 4100 ипотек на 18,3 миллиардов рублей. Ленинградская и Калининградская области – лидеры по динамике (и там, и там рост в 3 раза).
Почти 100% доля льготного кредитования и в сегменте индивидуального жилищного строительства.
ИЖС второй год подряд бьет рекорды почти каждый месяц. Всего 9800 кредитов на индивидуальное жилищное строительство взяли жители Северо-Запада на общую сумму 45,6 миллардов рублей, это в среднем в 5 раз больше и по количеству, и по объему, чем в 2022 году. Более 60% от количества и объема таких кредитов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Лидер, конечно, Петербург, в котором выдано почти 4300 кредитов на 24,3 миллиардов (в Ленобласти – 1,9 тысяч на 9,7 миллиардов). В топ-3 также входит Вологодская область (более 1000 кредитов на 3,3 миллиардов).