Ивановы стали больше зарабатывать и чаще покупать продукты онлайн

Сбер выпустил очередной "Индекс Иванова", который отражает динамику доходов россиян, их потребительские настроения

В IV квартале 2023 года средняя зарплата Ивановых за квартал увеличилась на 6,2% и достигла 52,1 тысяч рублей. Средний доход на члена семьи вырос на 2,1% и составил 36,7 тыс. Это данные исследования "Индекс Иванова", которое ежеквартально проводит Сбер, чтобы оценить потребительскую уверенность жителей нашей страны.

Ивановы стали более оптимистичны в оценке бизнес-перспектив своих работодателей. Доля тех, кто ожидает роста бизнеса, увеличилась за квартал на 4 п. п. и достигла 29%.

58% Ивановых относят себя к среднему классу. Это на 3 п. п. больше, чем в I квартале 2023 года, и в целом выше, чем в среднем за последние пять лет (50%). Также по сравнению с I кварталом до 11% (плюс 2 п. п.) увеличилась доля Ивановых с высокими доходами и до 31% (минус 6 п. п.) уменьшилась доля тех, кто получает низкие.

А еще опрошенные стали активнее тратить. Совокупная доля трат в доходах увеличилась за квартал на 0,3 п. п. и достигла 95,2%. При этом доля тех, кто приобретает продукты онлайн, выросла за квартал на 2 п. п. и достигла 34%. 18% Ивановых закупили основную часть продуктов к новогоднему столу онлайн, что больше, чем в какой-либо из крупных офлайн сетей. При этом доля расходов на продукты в онлайн-заказах в общих тратах стабилизировалась на уровне 16%.

Услугами страховых компаний пользовались 28% Ивановых. В среднем на покупку полиса они тратили 7,3 тысяч рублей. Самыми популярными страховыми компаниями стали страховые "дочки" Сбера —СберСтрахование и СберСтрахование жизни и АО "АльфаСтрахование". Их услугами соответственно пользуются 32% и 19%. Наиболее популярные страховые продукты — ОСАГО и страхование имущества (61% и 31%).

В этом исследовании была подробнее изучена тема магазинов-специалистов (в частности, ассортимент которых смещен к алкогольной продукции). Как выяснилось, 48% Ивановых специально ходят в эти магазины за алкоголем, а 29% — целенаправленно покупают продукты питания, а 23% совмещают покупки в обеих категориях. Средний Иванов, который приходит за алкоголем и заодно покупает еду, в меньшей степени обращает внимание на низкие цены на продукты (это важно для 45% опрошенных), их хорошее качество (8%) и богатый ассортимент (13%). Эти показатели оказались более весомыми для Ивановых, которые целенаправленно посещают такие магазины (65%, 37% и 28% соответственно).