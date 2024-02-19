Сбер: В 2023 году средний чек в интернет-магазинах оказался выше, чем в рознице

Оборот электронной коммерции в России растет быстрее розничного товарооборота, а средний чек россиян за покупки в интернете почти вдвое выше, чем в магазинах

Эксперты СберАналитики изучили расходы россиян в офлайн- и онлайн-магазинах в 2023 году. Оборот онлайн-покупок вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%. Средний чек в электронной коммерции почти вдвое превысил средний чек в традиционной рознице: 1184 рубля против 628 рублей.