Сбер: В 2023 году средний чек в интернет-магазинах оказался выше, чем в рознице
- 12:55 19 февраля
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- astakhovaxenia
Оборот электронной коммерции в России растет быстрее розничного товарооборота, а средний чек россиян за покупки в интернете почти вдвое выше, чем в магазинах
Эксперты СберАналитики изучили расходы россиян в офлайн- и онлайн-магазинах в 2023 году. Оборот онлайн-покупок вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%. Средний чек в электронной коммерции почти вдвое превысил средний чек в традиционной рознице: 1184 рубля против 628 рублей.
Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка:
Исследование показало, что в прошлом году средний чек в онлайн-торговле оказался выше, чем в офлайн-магазинах, во всех индустриях. Наиболее высока эта разница в таких отраслях, как "товары для дома", "одежда и обувь", "косметика". Например, в онлайн-торговле средний чек на товары для дома составил 4934 рубля, а в офлайне — лишь 1015 рублей. Для одежды и обуви — 5731 рубль против 2593 рублей в пользу онлайн-магазинов, в косметике — 3695 рублей против 1086 рублей.
В целом на первом месте по объему среднемесячных трат в потребительской корзине россиян идут расходы на продукты (41%). Также в топ-5 вошли личный транспорт (10%), коммунальные услуги (8%), общепит (7%) и товары для дома (6%).
При этом в городах-миллионниках средний чек на некоторые популярные товары снизился по сравнению с 2022 годом. Так, на компьютеры и бытовую технику покупатели стали тратить в среднем на 6% меньше — средний чек в этой отрасли составил 5411 рублей. Такое же снижение наблюдается и в товарах для детей (1497 рублей). На 3% снизился средний чек на одежду и обувь (3522 рубля).
Исследование проводилось на основе данных аналитического продукта "Сенсус" в 2022–2023 годах. Эксперты учитывали динамику розничного рынка (торговые онлайн- и офлайн-точки) по ключевым бизнес-показателям в динамике.
Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 108,2 миллионов покупателей и 6 миллионов юрлиц. Используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики. Высокую точность при широком покрытии обеспечивает применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (№ 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2022667422) и моделей машинного обучения.