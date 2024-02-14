Сбербанк 10 лет подряд занимает около 45% доли рынка вкладов

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Общая доля Сбера в пассивах физлиц всегда остается на стабильном уровне, а в последние 10 лет остается в диапазоне 43,7% - 45,8%.

В 2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств - портфель средств физлиц увеличился на 4,2 триллионов рублей, количество клиентов со срочными счетами выросло на 1 миллион человек, новым продуктом "Накопительный счет" за первые два месяца после запуска воспользовалось более 1,4 миллионов клиентов.