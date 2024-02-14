GigaChat сдал экзамен на врача

Нейросетевая модель Сбера прошла итоговую аттестацию на квалификацию "врач"

Нейросетевая модель Сбера GigaChat стала одной из первых в мире, сдавшей экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки "Лечебное дело", необходимый для получения квалификации "врач-лечебник". Как и любой студент, окончивший 6 курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту, искусственный интеллект Сбера прошел тестирование и ответил на вопросы билета. Итоговая оценка — 4. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ имени В. А. Алмазова.

Стандартный билет к устному экзамену содержит три ситуационные задачи — по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии — и 3–5 вопросов к ним ("укажите предполагаемый диагноз", "составьте план лечения", "назначьте дополнительные обследования" и так далее). Также GigaChat прошел тестирование из 100 вопросов. Он набрал 82% при пороге прохождения 70%.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: Наша нейросетевая модель GigaChat развивается очень быстро, осваивая все новые области знаний. Мы с партнерами по всей стране продолжим развивать цифровые решения и технологии для медицины и здоровья. Сегодня хотелось бы отметить роль и поблагодарить сотрудников Центра Алмазова, которые обеспечивают контроль за обучением модели и ее валидацию. Первый этап — сдача экзамена на врача — пройден. Впереди новые задачи и открытие новых прикладных решений на базе существующих возможностей. В перспективе модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечить новые условия для заботы и знания о своем здоровье для каждого человека и стать существенным подспорьем для клинициста в его повседневной практике. Применение больших языковых моделей и их последователей станет одной из ключевых технологий для развития человекоцентричного здравоохранения.