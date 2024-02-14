Станислав Кузнецов обозначил три новых риска в сфере телефонного мошенничества

Заместитель Председателя Правления Сбербанка выступил на главной сессии форума "Кибербезопасность в финансах"

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов принял участие в пленарной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения" на форуме "Кибербезопасность в финансах". Он отметил, что в прошлом году удалось многое сделать для решения проблем кибербезопасности. Так, все кредитные организации сегодня надежно защищены с точки зрения инфраструктуры, поэтому случаев хищения клиентских средств зафиксировано не было. Улучшилась нормативная база. Появились профессиональные стандарты в области управления рисками в кибербезопасности. Была разработана единая система телефонного антифрода, что позволило эффективно защищать клиентов от подмены телефонных номеров. Вместе с тем ущерб граждан от телефонного мошенничества продолжает расти: по данным Банка России, в прошлом году он составил 15,8 миллиардов рублей.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: По традиционным направлениям телефонии нам удалось много сделать и управлять этими рисками, но появились новые, к которым мы не были готовы. Я бы хотел выделить как минимум три новых риска за прошедший год: сим-боксы, виртуальные АТС и мессенджеры. Мы фиксировали до восьми миллионов телефонных звонков в сутки гражданам России, а с учетом мессенджеров эта цифра достигает 15 миллионов попыток в сутки.

Станислав Кузнецов также обратил внимание на то, что пока не удалось выработать единые подходы к статистике подобных преступлений: они разнятся у банков, правоохранительных органов и регуляторов, что мешает противодействовать киберпреступности. Кроме того, до конца не создана единая платформа обмена рисковыми событиями для всех кредитных организаций в онлайн-режиме. Есть лазейки с сим-картами, когда необязательно верифицировать граждан, которые их получают, поэтому мошенники все чаще используют сим-боксы. Также важно развивать киберграмотность как отдельное образовательное направление для людей всех возрастов.

При этом нельзя сказать, что традиционные инструменты киберпреступности перестали использоваться, добавил Станислав Кузнецов. Так, по-прежнему актуальны DDoS-атаки — их стало меньше, но одновременно выросла их изощренность и сложность.