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Аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на первичное жилье после обновления условий ипотеки

Аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на первичное жилье после обновления условий ипотекиФото Sber

Аналитики Домклик изучили распределение выданных ипотечных кредитов по типам недвижимости за декабрь 2023-го и январь 2024 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости.

Структура выданных ипотечных кредитов

Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в декабре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач в декабре). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как "Первичное" и "Вторичное" соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. "Остальное" включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в январе 2024 года (топ-10 регионов по количеству выдач в январе). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как "Первичное" и "Вторичное" соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. "Остальное" включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Первичный рынок

Если не считать рекорда в сентябре 2023 года, в декабре 2023-го спрос на первичном рынке достиг самого высокого значения за всю историю наблюдений: выдано 49,9 тысяч жилищных кредитов (+6,8% с ноября). Доля первичного жилья в общем объеме выдач выросла до рекордных 39,7%. Столь высокие значения вызваны резким увеличением спроса перед ужесточением условий льготных ипотек, а именно:

  • введением правила "Одна льготная ипотека в одни руки" (за некоторыми исключениями для "Семейной ипотеки");
  • повышением первоначального взноса до 30% и введением единой максимальной суммы кредита для всех регионов (6 миллионов рублей) по программе "Господдержка".

Последствия новых ограничений стали проявляться уже в январе: доля выдач на первичном рынке сократилась до 24,5% (-15,2% с декабря). Тем самым показатель вернулся к значениям весны — начала лета 2023 года (23–26%), то есть перед первым повышением ключевой ставки в июле.

Аналитики Домклик добавляют, что одной из причин сокращения спроса на первичном рынке может выступать снижение доступности инвестиций в недвижимость на фоне нового порядка выдач по льготным программам.

Вторичный рынок

На фоне повышенной ключевой ставки спрос на готовое жилье в декабре снизился: количество выдач уменьшилось на 4%, а доля выданных на "вторичку" кредитов впервые опустилась ниже 50% и составила 47,3%.

В январе, несмотря на продолжающееся снижение числа выдач, доля вторичного рынка выросла до 56,7% (+9,4%). Это произошло из-за сокращения спроса на строящееся жилье в силу ужесточения условий льготной ипотеки.

Рынок ИЖС

В декабре количество выдач на ИЖС достигло 14,6 тысяч, почти вернувшись к рекордному показателю октября 2023 года. А доля выданных кредитов побила предыдущий рекорд сначала в декабре (11,6%), а затем в январе (16,3%).

Пиковые значения объясняются ценовой доступностью жилья на рынке ИЖС. Если в конце года квадратный метр на рынке строящегося жилья стоил примерно 50 тысяч рублей, то на первичном рынке — 150 тысяч рублей, на вторичном — 100 тысяч рублей.

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