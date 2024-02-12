Аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на первичное жилье после обновления условий ипотеки

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Аналитики Домклик изучили распределение выданных ипотечных кредитов по типам недвижимости за декабрь 2023-го и январь 2024 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости. Структура выданных ипотечных кредитов

Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в декабре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач в декабре). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как "Первичное" и "Вторичное" соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. "Остальное" включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в январе 2024 года (топ-10 регионов по количеству выдач в январе). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как "Первичное" и "Вторичное" соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. "Остальное" включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Первичный рынок

Если не считать рекорда в сентябре 2023 года, в декабре 2023-го спрос на первичном рынке достиг самого высокого значения за всю историю наблюдений: выдано 49,9 тысяч жилищных кредитов (+6,8% с ноября). Доля первичного жилья в общем объеме выдач выросла до рекордных 39,7%. Столь высокие значения вызваны резким увеличением спроса перед ужесточением условий льготных ипотек, а именно:

введением правила "Одна льготная ипотека в одни руки" (за некоторыми исключениями для "Семейной ипотеки");

повышением первоначального взноса до 30% и введением единой максимальной суммы кредита для всех регионов (6 миллионов рублей) по программе "Господдержка".

Последствия новых ограничений стали проявляться уже в январе: доля выдач на первичном рынке сократилась до 24,5% (-15,2% с декабря). Тем самым показатель вернулся к значениям весны — начала лета 2023 года (23–26%), то есть перед первым повышением ключевой ставки в июле.

Аналитики Домклик добавляют, что одной из причин сокращения спроса на первичном рынке может выступать снижение доступности инвестиций в недвижимость на фоне нового порядка выдач по льготным программам.

Вторичный рынок

На фоне повышенной ключевой ставки спрос на готовое жилье в декабре снизился: количество выдач уменьшилось на 4%, а доля выданных на "вторичку" кредитов впервые опустилась ниже 50% и составила 47,3%.

В январе, несмотря на продолжающееся снижение числа выдач, доля вторичного рынка выросла до 56,7% (+9,4%). Это произошло из-за сокращения спроса на строящееся жилье в силу ужесточения условий льготной ипотеки.

Рынок ИЖС

В декабре количество выдач на ИЖС достигло 14,6 тысяч, почти вернувшись к рекордному показателю октября 2023 года. А доля выданных кредитов побила предыдущий рекорд сначала в декабре (11,6%), а затем в январе (16,3%).