Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за январь 2024 года

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Количество розничных клиентов выросло до 108,6 миллионов человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллионов компаний.

В январе было представлено большое обновление языковой модели GigaChat: расширены обучающие датасеты, что значительно повысило качество ответов, а размер загружаемого контекста увеличен в два раза. Число пользователей GigaChat превысило 2,5 миллионов.

в миллиардах рублей, если не указано иное январь 2024 изменение

с начала года изменение январь 2024/январь 2023 Кредиты юридическим лицам до резервов 23 074 -1,1% 24,2% Кредиты физическим лицам до резервов 15 676 0,6% 28,9% Средства юридических лиц 11 358 4,5% 36,3% Средства физических лиц 22 203 -1,9% 27,1%

Розничный кредитный портфель вырос на 0,6% с начала года до 15,7 триллионов рублей. Частным клиентам в январе было выдано 351 миллиардов рублей кредитов. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц и составил 10,2 триллионов рублей. В январе выдачи ипотечных кредитов составили 151 миллиардов рублей.

вырос на 0,6% с начала года до 15,7 триллионов рублей. Частным клиентам в январе было выдано 351 миллиардов рублей кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился на 0,1% за месяц в связи с ужесточением регулирования Банка России, введенным в 2023 году. Объем портфеля на конец января составил 3,8 триллионов рублей. В январе Банк выдал 188 миллиардов рублей потребительских кредитов.

Портфель кредитных карт прибавил 3,6% за январь, а объем портфеля составил 1,7 триллионов рублей.

Корпоративный кредитный портфель составил 23,1 триллионов рублей и снизился на 1,1% в январе (-0,9% без учета валютной переоценки) на фоне сезонного замедления активности и роста процентных ставок. За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму 1,2 триллионов рублей.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2% на конец января.

Средства физических лиц составили 22,2 триллионов рублей и снизились на 1,9% за месяц (-1,8% без учета валютной переоценки), что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре 2023 года.

Средства юридических лиц увеличились на 4,5% за месяц до 11,4 триллионов рублей (+4,7% без учета валютной переоценки) на фоне значимого роста остатков на счетах до востребования.

Ключевые показатели эффективности за январь 2024 года

115,1 миллиардов рублей 20,7% 1,9% 22,5% Чистая прибыль Рентабельность

капитала (ROE) Стоимость риска1

(COR) Отношение операционных расходов к доходам (CIR)

в миллиардах рублей, если не указано иное январь 2024 изменение январь 2024/ январь 2023 Чистый процентный доход 211,7 21,8% Чистый комиссионный доход 48,7 6,9% Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости2 -65,5 х2,9 Операционные расходы -60,3 20,1% Прибыль до налога на прибыль 142,3 4,8% Чистая прибыль 115,1 4,6%

Чистый процентный доход в январе вырос на 21,8% г/г до 211,7 миллиардов рублей. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

в январе вырос на 21,8% г/г до 211,7 миллиардов рублей. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чистый комиссионный доход за январь увеличился на 6,9% г/г до 48,7 миллиардов рублей на фоне роста объемов транзакционного бизнеса.

за январь увеличился на 6,9% г/г до 48,7 миллиардов рублей на фоне роста объемов транзакционного бизнеса. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости , за январь 2024 года составили 65,5 миллиардов рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска в январе составила 1,9%. Значимое влияние на стоимость риска оказало регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раз.

, за январь 2024 года составили 65,5 миллиардов рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска в январе составила 1,9%. Значимое влияние на стоимость риска оказало регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раз. Операционные расходы за январь 2024 года выросли на 20,1% г/г до 60,3 миллиардов рублей. Отношение расходов к доходам составило 22,5%.

за январь 2024 года выросли на 20,1% г/г до 60,3 миллиардов рублей. Отношение расходов к доходам составило 22,5%. Чистая прибыль Сбера составила 115,1 миллиардов рублей в январе 2024 года при рентабельности капитала в 20,7%.

в миллиардах рублей, если не указано иное 1 февраля 20243 изменение

с начала года Базовый капитал 5 256 0% Основной капитал 5 406 0% Общий капитал 6 345 1,3% Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4.5% 11,1% 0 пп Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6% 11,4% 0 пп Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8% 13,4% 0,2 пп

Величины базового и основного капитала за месяц практически не изменились и составили 5,3 и 5,4 триллионов рублей соответственно. Общий капитал банка вырос на 1,3% за счет заработанной прибыли и составил 6,3 триллионов рублей на 1 февраля 2024 года.

за месяц практически не изменились и составили 5,3 и 5,4 триллионов рублей соответственно. банка вырос на 1,3% за счет заработанной прибыли и составил 6,3 триллионов рублей на 1 февраля 2024 года. Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,1% и 11,4% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь 2023 – январь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,4 пп.

составили 11,1% и 11,4% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь 2023 – январь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,4 пп. Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,4% на 1 февраля 2024 года.

1 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.

2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.

3 Оперативные данные.

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