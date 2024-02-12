Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за январь 2024 года

|
Активные клиенты -
физические лица
|
Пользователи подписки СберПрайм
|
Активные
корпоративные клиенты
- Количество розничных клиентов выросло до 108,6 миллионов человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллионов компаний.
- В январе было представлено большое обновление языковой модели GigaChat: расширены обучающие датасеты, что значительно повысило качество ответов, а размер загружаемого контекста увеличен в два раза. Число пользователей GigaChat превысило 2,5 миллионов.
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
январь 2024
|
изменение
с начала года
|
изменение январь 2024/январь 2023
|
Кредиты юридическим лицам до резервов
|
23 074
|
-1,1%
|
24,2%
|
Кредиты физическим лицам до резервов
|
15 676
|
0,6%
|
28,9%
|
Средства юридических лиц
|
11 358
|
4,5%
|
36,3%
|
Средства физических лиц
|
22 203
|
-1,9%
|
27,1%
-
Розничный кредитный портфель вырос на 0,6% с начала года до 15,7 триллионов рублей. Частным клиентам в январе было выдано 351 миллиардов рублей кредитов.
- Портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц и составил 10,2 триллионов рублей.
- В январе выдачи ипотечных кредитов составили 151 миллиардов рублей.
Портфель потребительских кредитов снизился на 0,1% за месяц в связи с ужесточением регулирования Банка России, введенным в 2023 году. Объем портфеля на конец января составил 3,8 триллионов рублей.
Портфель кредитных карт прибавил 3,6% за январь, а объем портфеля составил 1,7 триллионов рублей.
- В январе Банк выдал 188 миллиардов рублей потребительских кредитов.
Корпоративный кредитный портфель составил 23,1 триллионов рублей и снизился на 1,1% в январе (-0,9% без учета валютной переоценки) на фоне сезонного замедления активности и роста процентных ставок.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2% на конец января.
Средства физических лиц составили 22,2 триллионов рублей и снизились на 1,9% за месяц (-1,8% без учета валютной переоценки), что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре 2023 года.
Средства юридических лиц увеличились на 4,5% за месяц до 11,4 триллионов рублей (+4,7% без учета валютной переоценки) на фоне значимого роста остатков на счетах до востребования.
- За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму 1,2 триллионов рублей.
Ключевые показатели эффективности за январь 2024 года
|
115,1 миллиардов рублей
|
20,7%
|
1,9%
|
22,5%
|
Чистая прибыль
|
Рентабельность
капитала (ROE)
|
Стоимость риска1
(COR)
|
Отношение операционных расходов к доходам (CIR)
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
январь 2024
|
изменение январь 2024/ январь 2023
|
Чистый процентный доход
|
211,7
|
21,8%
|
Чистый комиссионный доход
|
48,7
|
6,9%
|
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости2
|
-65,5
|
х2,9
|
Операционные расходы
|
-60,3
|
20,1%
|
Прибыль до налога на прибыль
|
142,3
|
4,8%
|
Чистая прибыль
|
115,1
|
4,6%
-
Чистый процентный доход в январе вырос на 21,8% г/г до 211,7 миллиардов рублей. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
-
Чистый комиссионный доход за январь увеличился на 6,9% г/г до 48,7 миллиардов рублей на фоне роста объемов транзакционного бизнеса.
-
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь 2024 года составили 65,5 миллиардов рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска в январе составила 1,9%. Значимое влияние на стоимость риска оказало регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раз.
-
Операционные расходы за январь 2024 года выросли на 20,1% г/г до 60,3 миллиардов рублей. Отношение расходов к доходам составило 22,5%.
-
Чистая прибыль Сбера составила 115,1 миллиардов рублей в январе 2024 года при рентабельности капитала в 20,7%.
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
1 февраля 20243
|
изменение
с начала года
|
Базовый капитал
|
5 256
|
0%
|
Основной капитал
|
5 406
|
0%
|
Общий капитал
|
6 345
|
1,3%
|
Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4.5%
|
11,1%
|
0 пп
|
Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6%
|
11,4%
|
0 пп
|
Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8%
|
13,4%
|
0,2 пп
-
Величины базового и основного капитала за месяц практически не изменились и составили 5,3 и 5,4 триллионов рублей соответственно. Общий капитал банка вырос на 1,3% за счет заработанной прибыли и составил 6,3 триллионов рублей на 1 февраля 2024 года.
-
Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,1% и 11,4% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь 2023 – январь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,4 пп.
-
Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,4% на 1 февраля 2024 года.
1 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.
2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.
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