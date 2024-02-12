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Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за январь 2024 года

Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за январь 2024 годаФото Sber

Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. Данные за 2024 год не учитывают события после отчетной даты (СПОД), как и данные за 2023 год для целей сравнения

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

По итогам января 2024 года Сбер заработал более 115 миллиардов рублей чистой прибыли, рост которой составил 5% год к году. Мы отмечаем замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%.

Показатели активности клиентов

  • Количество розничных клиентов выросло до 108,6 миллионов человек.  Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллионов компаний.
  • В январе было представлено большое обновление языковой модели GigaChat: расширены обучающие датасеты, что значительно повысило качество ответов, а размер загружаемого контекста увеличен в два раза. Число пользователей GigaChat превысило 2,5 миллионов.

108,6 миллионов

10,2 миллионов

3,2 миллионов

Активные клиенты -
физические лица

Пользователи подписки СберПрайм

Активные
корпоративные клиенты

в миллиардах рублей, если не указано иное

январь 2024

изменение
с начала года

изменение январь 2024/январь 2023

Кредиты юридическим лицам до резервов

23 074

-1,1%

24,2%

Кредиты физическим лицам до резервов

15 676

0,6%

28,9%

Средства юридических лиц

11 358

4,5%

             36,3%

Средства физических лиц

22 203

-1,9%

              27,1%
  • Розничный кредитный портфель вырос на 0,6% с начала года до 15,7 триллионов рублей. Частным клиентам в январе было выдано 351 миллиардов рублей кредитов.
    • Портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц и составил 10,2 триллионов рублей.
      • В январе выдачи ипотечных кредитов составили 151 миллиардов рублей.
  • Портфель потребительских кредитов снизился на 0,1% за месяц в связи с ужесточением регулирования Банка России, введенным в 2023 году. Объем портфеля на конец января составил 3,8 триллионов рублей.
    • В январе Банк выдал 188 миллиардов рублей потребительских кредитов.
  • Портфель кредитных карт прибавил 3,6% за январь, а объем портфеля составил 1,7 триллионов рублей.
  • Корпоративный кредитный портфель составил 23,1 триллионов рублей и снизился на 1,1% в январе (-0,9% без учета валютной переоценки) на фоне сезонного замедления активности и роста процентных ставок.
    • За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму 1,2 триллионов рублей.
  • Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2% на конец января.
  • Средства физических лиц составили 22,2 триллионов рублей и снизились на 1,9% за месяц (-1,8% без учета валютной переоценки), что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре 2023 года. 
  • Средства юридических лиц увеличились на 4,5% за месяц до 11,4 триллионов рублей (+4,7% без учета валютной переоценки) на фоне значимого роста остатков на счетах до востребования.

    • Ключевые показатели эффективности за январь 2024 года

    115,1 миллиардов рублей

    20,7%

    1,9%

    22,5%

    Чистая прибыль

    Рентабельность
    капитала (ROE)

    Стоимость риска1
    (COR)

    Отношение операционных расходов к доходам (CIR)

     

    в миллиардах рублей, если не указано иное

    январь 2024

    изменение январь 2024/ январь 2023

    Чистый процентный доход

     211,7

    21,8%

    Чистый комиссионный доход

    48,7

    6,9%

    Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости2

    -65,5

    х2,9

    Операционные расходы

    -60,3

    20,1%

    Прибыль до налога на прибыль

    142,3

    4,8%

    Чистая прибыль

    115,1

    4,6%
    • Чистый процентный доход в январе вырос на 21,8% г/г до 211,7 миллиардов рублей. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
    • Чистый комиссионный доход за январь увеличился на 6,9% г/г до 48,7 миллиардов рублей на фоне роста объемов транзакционного бизнеса.
    • Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь 2024 года составили 65,5 миллиардов рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска в январе составила 1,9%. Значимое влияние на стоимость риска оказало регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раз.
    • Операционные расходы за январь 2024 года выросли на 20,1% г/г до 60,3 миллиардов рублей. Отношение расходов к доходам составило 22,5%.
    • Чистая прибыль Сбера составила 115,1 миллиардов рублей в январе 2024 года при рентабельности капитала в 20,7%.

    в миллиардах рублей, если не указано иное

    1 февраля 20243 

    изменение
    с начала года

    Базовый капитал

    5 256

    0%

    Основной капитал

    5 406

    0%

    Общий капитал

    6 345

    1,3%

    Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4.5%

    11,1%

    0 пп

    Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6%

    11,4%

    0 пп

    Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8%

    13,4%

    0,2 пп
    • Величины базового и основного капитала за месяц практически не изменились и составили 5,3 и 5,4 триллионов рублей соответственно. Общий капитал банка вырос на 1,3% за счет заработанной прибыли и составил 6,3 триллионов рублей на 1 февраля 2024 года.
    • Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,1% и 11,4% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь 2023 – январь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,4 пп.
    • Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,4% на 1 февраля 2024 года.

    1 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.

    2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.

    3 Оперативные данные.

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