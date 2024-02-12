Единое решение Сбера Sber API станет проще, удобнее и функциональнее

Сбер объединил два API-решения для корпоративных клиентов в единую версию

Сбер объединил два основных API-решения для корпоративных клиентов в одно — Sber API. Единый сервис упростит клиентский путь и станет более простым и удобным для пользователей. Сократится время вывода новых сервисов и запуска новых партнерских интеграций.

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции, который предоставляет большой спектр возможностей для крупных компаний, корпораций и зарубежных партнеров. В Sber API выведено более 400 сервисов, в том числе выставление счетов, зарплатный проект, работа с платежными поручениями и бизнес-картами. После интеграции сервис позволяет взаимодействовать с банком напрямую из учетной системы партнера.

Изначально API-решение для корпоративных клиентов Сбера стало одним из первых на рынке, постоянно развивалось, получало новые возможности и опции. Сейчас в Sber API больше 6 тысяч прямых партнерских интеграций.