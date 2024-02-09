Сбер: более 560 тысяч рублей чаевых получили сотрудники сферы обслуживания Республики Коми

Среди жителей Республики Коми растет популярность сервиса СберЧаевые. Так, с момента запуска сервиса сумма денежного вознаграждения сотрудникам сферы услуг через Сбер превысила 560 тысяч рублей. Средний размер чаевых составил около 250 рублей . Потребителям услуг, чтобы поблагодарить работника за оказанные сервис и оставить чаевые, достаточно отсканировать камерой телефона QR-код, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом.



Чтобы начать получать чаевые на карту, достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые и настроить командный или персональный QR-код, которые можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить, например, в тейбл тентах, в расчетнице или чек-холдерах.



При желании сотрудник может создать несколько QR-кодов с разными названиями и целями, что позволит отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Статистика затем просматривается в личном кабинете. Кроме того, в отдельном разделе можно увидеть сообщения клиентов, которые те отправляют вместе с чаевыми.