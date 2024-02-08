За год турпоток в регионы России вырос более чем на четверть

В 2023 году россияне совершили 153 миллионов поездок по стране

Эксперты СберАналитики изучили внутренний турпоток в 2023 году. Как показало исследование, по сравнению с 2022 годом он вырос на 28,6%. Россияне совершили 153 миллионов поездок, то есть многие в течение года путешествовали по стране неоднократно.

При этом почти половина (46,8%) этого турпотока пришлась всего на пять субъектов РФ. В топ-5 самых посещаемых туристами вошли Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Наибольший рост по этому показателю в прошлом году продемонстрировали регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика (106%), Дагестан (89,4%) и Карачаево-Черкесия (69,7%). В 34 регионах число гостей превысило миллион человек.

По общему объему потраченных туристами денег лидируют Краснодарский край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В каждом из этих регионов туристы в 2023 году израсходовали более 100 миллиардов рублей. 23% этих расходов — траты на кафе, услуги и развлечения.

14,3% всех поездок россияне совершили в августе, 36,1% — летом. Средняя продолжительность путешествия в 2023 году составила 5–6 дней. Наиболее длительные поездки (8 дней) отдыхающие совершили в северные регионы — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Эксперты СберАналитики нарисовали портрет туриста, путешествующего по России. Чаще всего это женщина (56%) 30–49 лет (51%) со средней зарплатой 75 тысяч рублей. Исследование выявило, что в стране выросло число путешественников с высоким уровнем доходов (свыше 120 тысяч рублей), которое достигло 18%. Чаще всего они путешествуют на Чукотку (46%), в Ненецкий автономный округ (31%) и на Камчатку (29%).

Опрос респондентов показал, что 60% россиян заранее планируют отпуск и нацелены на путешествие в 2024 году. Подавляющее большинство (90%) собираются совершить поездки внутри страны. Чаще всего планируют поездки в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, Алтайский край и Крым.

В среднем респонденты готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тысяч рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тысяч), а меньше всего — жители Уральского федерального округа (104 тысяч).

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка :