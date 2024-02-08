В прошлом году через платформу СберВместе было перечислено 303 миллионов рублей

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Эти деньги помогли успешно закрыть 364 сбора 347,5 тысяч пожертвований через благотворительную платформу СберВместе сделали неравнодушные граждане и организации за 2023 год. Благодаря этой помощи на добрые дела удалось собрать рекордную сумму — 303 миллионов рублей, что на 44% больше, чем годом ранее (211 миллионов рублей), и закрыть 364 сбора.

Последнее в 2023 году пожертвование на платформе СберВместе было совершено за две минуты до окончания уходящего года — 25 тысяч рублей. Им стало пожертвование в адрес фонда "Хрупкие люди". Первое пожертвование в новом году было направлено в фонд Константина Хабенского в 00:01 1 января 2024 года.

Четверть благотворительных сборов удается закрыть в короткий срок — до 10 дней, это сборы на сумму от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Среди некоммерческих организаций, которым удается закрывать сборы в короткое время, фонды "АиФ. Доброе сердце", " WorldVita" , "Настенька", "Подари надежду", Марфо-Мариинский медицинский центр "Милосердие" и другие. Кроме того, за месяц для ежегодной акции "Добрый новогодний подарок" Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" была собрана рекордная сумма — 25 миллионов рублей.

За прошлый год существенно выросло число рекуррентных пожертвований — это подписка, при оформлении которой выбранная человеком сумма ежемесячно списывается с его карты на благое дело. За 2023 год было оформлено почти 7 тысяч рекуррентных пожертвований и за год в благотворительные фонды было перечислено почти 30 миллионов рублей (10% от собранной суммы). Такая р егулярная поддержка помогает благотворительным организациям не зависеть от грантов и развивать системную помощь и долгосрочные программы, а значит — помогать большему числу людей.