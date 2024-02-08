В прошлом году через платформу СберВместе было перечислено 303 миллионов рублей
- 14:30 8 февраля
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- astakhovaxenia
Эти деньги помогли успешно закрыть 364 сбора
347,5 тысяч пожертвований через благотворительную платформу СберВместе сделали неравнодушные граждане и организации за 2023 год. Благодаря этой помощи на добрые дела удалось собрать рекордную сумму — 303 миллионов рублей, что на 44% больше, чем годом ранее (211 миллионов рублей), и закрыть 364 сбора.
Последнее в 2023 году пожертвование на платформе СберВместе было совершено за две минуты до окончания уходящего года — 25 тысяч рублей. Им стало пожертвование в адрес фонда "Хрупкие люди". Первое пожертвование в новом году было направлено в фонд Константина Хабенского в 00:01 1 января 2024 года.
Четверть благотворительных сборов удается закрыть в короткий срок — до 10 дней, это сборы на сумму от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Среди некоммерческих организаций, которым удается закрывать сборы в короткое время, фонды "АиФ. Доброе сердце", "WorldVita", "Настенька", "Подари надежду", Марфо-Мариинский медицинский центр "Милосердие" и другие. Кроме того, за месяц для ежегодной акции "Добрый новогодний подарок" Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" была собрана рекордная сумма — 25 миллионов рублей.
За прошлый год существенно выросло число рекуррентных пожертвований — это подписка, при оформлении которой выбранная человеком сумма ежемесячно списывается с его карты на благое дело. За 2023 год было оформлено почти 7 тысяч рекуррентных пожертвований и за год в благотворительные фонды было перечислено почти 30 миллионов рублей (10% от собранной суммы). Такая регулярная поддержка помогает благотворительным организациям не зависеть от грантов и развивать системную помощь и долгосрочные программы, а значит — помогать большему числу людей.
На СберВместе любой человек или организация могут перевести любую сумму для конкретных получателей или фондов. Сбер проверяет каждого из получателей, чтобы исключить мошенничество. Так банк гарантирует, что все пожертвования дойдут до адресатов и будут использованы по назначению. Сейчас на платформе представлено 277 благотворительных фондов.