Сбер выпустил платежный стикер в честь Дня науки

Фото Sber

Дизайн стикера разработан нейросетью Сбера Kandinsky Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, Сбер выпустил лимитированный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты с эксклюзивным дизайном от нейросети Kandinsky . Искусственный интеллект показал, как он видит науку.

Заказать платежный стикер можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android и в новом приложении "Учет Онлайн" для пользователей iOS, а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой (в городах, где доступна услуга). Стоимость стикера — 700 рублей, для подписчиков СберПрайм+ — 500 рублей.

Платежный стикер — это такая же СберКарта, просто в другом формате. Обслуживание проходит на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. С помощью стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах, если под рукой не окажется привычной банковской карты. Его можно привязать к платежному счету существующей СберКарты или выпустить к новому — в этом случае он будет отображаться у пользователя как отдельная карта.

Чтобы пользоваться стикером, надо просто наклеить его на свой смартфон (или куда угодно — главное, чтобы было удобно подносить к платежному терминалу). Рекомендуется приклеивать на нижнюю часть задней панели телефона или на свободное пространство рядом с камерой.