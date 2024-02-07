За год портфель девелоперов жилья в Сбербанке увеличился на треть

Застройщики жилой недвижимости активно выводили на рынок новые проекты и приобретали площадки, отрасль продолжила уверенный рост

В 2023 году портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос до 4 триллионов рублей, увеличившись на треть относительно 2022 года. Сегодня портфель жилья занимает примерно пятую часть кредитного портфеля корпоративных клиентов банка. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости "Время изменений: вызовы 2024".

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: