Время принятия решений Сбером по заявкам на проектное финансирование жилья составит меньше недели

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Раньше рассмотрение банком заявки на проектное финансирование занимало один-два месяца, сегодня по некоторым сделкам процесс занимает до шести дней, а концу года это станет возможно для более чем половины сделок

К концу 2024 года Сбер планирует более половины сделок проектного финансирования девелоперов одобрять при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости "Время изменений: вызовы 2024".

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: