"Ростелеком" решает проблему аварийных ситуаций со связью в северных регионах

"Ростелеком" ввел в эксплуатацию резервную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Сыктывкар — Ухта. Благодаря новой линии для жителей северных районов Республики Коми и всего Ненецкого автономного круга существенно повысилась надежность услуг связи и современных цифровых сервисов.

— Только в 2022–2023 годах на участке Сыктывкар — Ухта было зафиксировано семь аварий, в результате которых без доступа к услугам связи временно оставались десятки тысяч жителей севера Республики Коми и всего Ненецкого автономного округа. Страдали абоненты не только “Ростелекома”, но и других операторов, у которых нет собственных магистральных ресурсов. Резервная линия от Сыктывкара до Ухты имеет пропускную способность до 200 Гбит/c и является значимым этапом в создании и поддержании телекоммуникационной инфраструктуры в этих регионах, — сказал Александр Логинов, вице-президент — директор МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком".