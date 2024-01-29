Почти 10 миллиардов рублей положили жители Республики Коми на вклады в Сбере в декабре 2023 года
- 14:45 29 января
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- astakhovaxenia
Жители Республики Коми положили на срочные вклады в Сбере почти 10 миллиардов рублей в декабре 2023 года. Это на 33% больше, чем годом ранее.
Шесть вкладов из десяти жители республики открывали через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Повышенный спрос на срочные вклады Сбера, в первую очередь, обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок по ним. Это подтверждают цифры: объем вкладов в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8%".
В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность получить повышенную процентную ставку.
Подробнее – на сайте банка.
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