Почти 10 миллиардов рублей положили жители Республики Коми на вклады в Сбере в декабре 2023 года

Жители Республики Коми положили на срочные вклады в Сбере почти 10 миллиардов рублей в декабре 2023 года. Это на 33% больше, чем годом ранее.

Шесть вкладов из десяти жители республики открывали через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: