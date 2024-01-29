Сыктывкарский ЛПК присоединился к новой Национальной системе лесной сертификации
- 13:05 29 января
- 0+
- AnnaAnna
АО "СЛПК" успешно прошел проверку на соответствие лесоуправления и цепочки поставок новой Национальной системе лесной сертификации (НСЛС). НСЛС разработана в 2023 году Российским институтом стандартизации совместно с ведущими экспертами Минпромторга, Рослесхоза, Минприроды, Аналитического центра при Правительстве РФ, Арктического федерального университета, Российской академии наук, Российского экологического движения и ведущими предприятиями лесной отрасли.
Стандарты НСЛС устанавливают высокие требования к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов для обеспечения устойчивого лесоуправления с учетом природоохранных и социальных аспектов, а также к прослеживаемости происхождения древесины. За основу при разработке стандартов взяты, в первую очередь, требования законодательства РФ, лучшие наработки и практики в области развития международных систем сертификации в России.
— Сыктывкарский ЛПК ответственно подходит к выполнению всех требований международной сертификации и российского законодательства к цепочке поставок и производству продукции. Присоединение к Национальной системе лесной сертификации подтверждает нашу приверженность устойчивому лесопользованию, а также прозрачность и легальность поступления древесного сырья на комбинат, — сказал генеральный директор АО "СЛПК" Клаус Пеллер.
— Сертификат НСЛС демонстрирует заинтересованным сторонам, что компания управляет рисками для природных ценностей, а держатель сертификата является ответственным лесопользователем, предпринимающим все необходимые меры для их сохранения. Это подтверждают компетентные органы по сертификации, аккредитованные государством, в ходе независимых аудитов, — подчеркнула начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО "СЛПК", член координационного совета НСЛС Марина Королева.
Вся продукция АО "СЛПК" сертифицирована в соответствии со стандартами Национальной системы лесной сертификации. Логотип НСЛС, подтверждающий статус ответственного лесопользователя, появится на упаковке офисной, офсетной, газетной бумаги, тарного и потребительского картона, товарной целлюлозы в ближайшие месяцы.
...