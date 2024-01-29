Сыктывкарский ЛПК присоединился к новой Национальной системе лесной сертификации

АО "СЛПК" успешно прошел проверку на соответствие лесоуправления и цепочки поставок новой Национальной системе лесной сертификации (НСЛС). НСЛС разработана в 2023 году Российским институтом стандартизации совместно с ведущими экспертами Минпромторга, Рослесхоза, Минприроды, Аналитического центра при Правительстве РФ, Арктического федерального университета, Российской академии наук, Российского экологического движения и ведущими предприятиями лесной отрасли.

Стандарты НСЛС устанавливают высокие требования к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов для обеспечения устойчивого лесоуправления с учетом природоохранных и социальных аспектов, а также к прослеживаемости происхождения древесины. За основу при разработке стандартов взяты, в первую очередь, требования законодательства РФ, лучшие наработки и практики в области развития международных систем сертификации в России.

— Сыктывкарский ЛПК ответственно подходит к выполнению всех требований международной сертификации и российского законодательства к цепочке поставок и производству продукции. Присоединение к Национальной системе лесной сертификации подтверждает нашу приверженность устойчивому лесопользованию, а также прозрачность и легальность поступления древесного сырья на комбинат, — сказал генеральный директор АО "СЛПК" Клаус Пеллер.