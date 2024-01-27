Сбер: жители Республики Коми открыли больше кредитных карт в декабре 2023 года, чем годом ранее

На 64% вырос спрос на кредитные карты в Республике Коми в декабре прошлого года по сравнению аналогичным периодом 2022 года. Торговый оборот по действующим кредиткам вырос на 21% . Всего жители республики за декабрь расходовали с кредиток 1,8 миллиардов рублей.

В целом по СЗФО торговый оборот по действующим кредиткам вырос на 33% . Всего жители Северо-Запада за декабрь расходовали с кредиток 34,6 миллиардов рублей.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: