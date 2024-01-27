Сбер: жители Республики Коми открыли больше кредитных карт в декабре 2023 года, чем годом ранее
- 12:00 27 января
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- astakhovaxenia
Фото Sber
На 64% вырос спрос на кредитные карты в Республике Коми в декабре прошлого года по сравнению аналогичным периодом 2022 года. Торговый оборот по действующим кредиткам вырос на 21%. Всего жители республики за декабрь расходовали с кредиток 1,8 миллиардов рублей.
В целом по СЗФО торговый оборот по действующим кредиткам вырос на 33%. Всего жители Северо-Запада за декабрь расходовали с кредиток 34,6 миллиардов рублей.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Клиенты продолжают выбирать Кредитную СберКарту за ее очевидные достоинства — понятные условия, бесплатное обслуживание и уведомления, длительный и прозрачный беспроцентный период (120 дней), повышенный кешбэк в виде бонусов СберСпасибо".
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