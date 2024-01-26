В Коми из деревьев высадят слово "РОССИЯ"
- 10:00 26 января
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- Служба новостей
Республика Коми планирует стать первым регионом в России, где будет создана огромная надпись "РОССИЯ" из высаженных деревьев, видимая из космоса через 8-10 лет. Эта информация была предоставлена пресс-службой Министерства природных ресурсов и экологии Коми.
Для участия в этой акции, жители могут посетить стенд республики, расположенный в павильоне №75 на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Там они смогут принять участие в игре под названием "Посади свое дерево". Каждый участник получит сертификат на выращивание настоящего дерева, которое будет высажено от его имени весной этого года в виде буквы "РОССИЯ". Участок для акции уже выбран.
Игра и выдача сертификатов будут проводиться с 26 января до весны. В рамках Международной выставки-форума "Россия" также будет проведен День экологии 26 января. На площадке республики Коми сотрудники регионального Министерства природных ресурсов расскажут посетителям о лесных ресурсах республики и достижениях в области экологии.
На экспозиции гости смогут ознакомиться с интерактивным музеем "Полезный мусор" и сыграть в настольные экологические игры, разработанные в Республике Коми в рамках национального проекта "Экология". Сувениры, региональная Красная книга и Атлас Республики Коми также будут предоставлены в качестве подарков для посетителей экспозиции.
Международная выставка-форум "Россия" проводится на ВДНХ в Москве по решению Президента России.
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