В Коми из деревьев высадят слово "РОССИЯ"

Республика Коми планирует стать первым регионом в России, где будет создана огромная надпись "РОССИЯ" из высаженных деревьев, видимая из космоса через 8-10 лет. Эта информация была предоставлена пресс-службой Министерства природных ресурсов и экологии Коми.

Для участия в этой акции, жители могут посетить стенд республики, расположенный в павильоне №75 на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Там они смогут принять участие в игре под названием "Посади свое дерево". Каждый участник получит сертификат на выращивание настоящего дерева, которое будет высажено от его имени весной этого года в виде буквы "РОССИЯ". Участок для акции уже выбран.