1,4 миллиардов на здоровье и еду: в СберСпасибо назвали популярные траты студентов

Основные категории расходов молодежи в 2023 году — кафе и рестораны, аптеки и оптики, а также супермаркеты. Молодые люди потратили на них 1,4 миллиардов бонусов СберСпасибо.

В преддверии Дня студента аналитики программы лояльности "СберСпасибо" изучили бонусные списания клиентов в возрасте от 17 до 23 лет и выявили топ-5 самых популярных категорий, в которых молодые люди используют бонусы:

кафе и рестораны — 1,2 миллиарда; аптеки и оптики — 121 миллион; супермаркеты — 86 миллионов; досуг и развлечения — 72 миллиона; АЗС — 66 миллионов.

Всего молодежь потратила за прошлый год 2 миллиарда бонусов, выяснили аналитики СберСпасибо, изучив расходы молодых клиентов в 10 регионах, лидирующих по списаниям бонусов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский край, Челябинская и Тюменская области, Республика Башкортостан.

Максимальное разовое списание пришлось на клиента, который потратил 716 437 бонусов в категории "Супермаркеты". На втором месте — клиент, который использовал 421 464 бонуса при покупке в категории "Электроника и бытовая техника". Замыкает тройку клиент, совершивший покупку в категории "Аптеки и оптики" на 303 197 бонусов.