1,4 миллиардов на здоровье и еду: в СберСпасибо назвали популярные траты студентов
- 19:00 26 января
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- astakhovaxenia
Основные категории расходов молодежи в 2023 году — кафе и рестораны, аптеки и оптики, а также супермаркеты. Молодые люди потратили на них 1,4 миллиардов бонусов СберСпасибо.
В преддверии Дня студента аналитики программы лояльности "СберСпасибо" изучили бонусные списания клиентов в возрасте от 17 до 23 лет и выявили топ-5 самых популярных категорий, в которых молодые люди используют бонусы:
- кафе и рестораны — 1,2 миллиарда;
- аптеки и оптики — 121 миллион;
- супермаркеты — 86 миллионов;
- досуг и развлечения — 72 миллиона;
- АЗС — 66 миллионов.
Всего молодежь потратила за прошлый год 2 миллиарда бонусов, выяснили аналитики СберСпасибо, изучив расходы молодых клиентов в 10 регионах, лидирующих по списаниям бонусов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский край, Челябинская и Тюменская области, Республика Башкортостан.
Максимальное разовое списание пришлось на клиента, который потратил 716 437 бонусов в категории "Супермаркеты". На втором месте — клиент, который использовал 421 464 бонуса при покупке в категории "Электроника и бытовая техника". Замыкает тройку клиент, совершивший покупку в категории "Аптеки и оптики" на 303 197 бонусов.
Екатерина Звонова, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности "СберСпасибо":
Студенческие годы — особенное время в жизни каждого, когда не хочется ограничивать себя в приятных тратах на походы в кафе, доставку продуктов, развлечения и покупку гаджетов. Эту тенденцию подтверждает наша статистика. Расходы молодежи схожи в большинстве регионов, но есть и различия. Например, петербуржцы потратили на зоотовары больше бонусов, чем жители других регионов, — около 5 миллионов.
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