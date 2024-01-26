SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбере

При высоких нагрузках важно использовать надежную ВКС-систему. Кейс внедрения SberJazz в Сбере показал, что платформа полностью отвечает этому требованию. Также важно, что продукт является российской разработкой, в его основе множество функций, реализованных на базе внутренних AI-решений, в том числе автоматическая текстовая расшифровка речи на базе технологий платформы SaluteSpeech. Сервис также можно использовать в офисных пространствах: к нему легко подключиться к встрече через видеотерминалы в переговорных комнатах.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологий" Сбербанка: В 2022 году, когда особенно остро стоял вопрос импортозамещения зарубежных цифровых решений, мы оперативно отреагировали и начали процесс внедрения в контур Сбера платформы SberJazz, чтобы сохранить стабильность и безопасность коммуникаций наших сотрудников. С того момента платформа развивалась высокими темпами и за два года достигла уровня надежного и масштабируемого решения, которое может справиться с амбициозными задачами и нагрузками банка. Ежедневно в SberJazz фиксируется около 140 000 подключений сотрудников Сбера.

В SberJazz доступны видеозвонки до 200 участников, вебинары на 3000 слушателей и 100 спикеров. Кроме того, пользователи могут использовать онлайн-доски для совместной работы и водяные знаки для защиты контента, записывать встречи и отправлять их в корпоративное хранилище, проводить трансляции больших мероприятий более чем на 20 000 зрителей, а также применять плагин Outlook, чтобы создавать встречи напрямую из своего почтового клиента на рабочем столе.



В ходе внедрения on-prem версии SberJazz в контур Сбера система была развернута на внутренних серверах и интегрирована с системами безопасности SIEM и DLP, реализована аутентификация, "комната ожидания", два типа конференций (только для сотрудников и с участием "гостей"), добавлен баннер с сообщением о типе информации, которую можно обсуждать в рамках встречи и другие требования, обеспечивающие безопасность коммуникаций.