Сбер выдал образовательные кредиты 167 тысячам студентов

Ко Дню студента в Сбере подсчитали, сколько среди них Татьян

1400 клиенток с именем Татьяна взяли образовательный кредит с господдержкой в Сбере, подсчитали в банке к 25 января, когда в России отмечается двойной праздник — Татьянин день и День студента. Средний возраст Татьян, обратившихся в Сбер за средствами на образование, — 20 лет. Самой взрослой студентке — 56 лет, а самой юной — 15.

Чаще всего Татьяны предпочитают такие специальности, как юриспруденция, экономика, психология, менеджмент и медицина. Но некоторые студентки выбирают такие редкие специальности, как прикладная эстетика, интеллектуальные системы в гуманитарной среде, торакальная хирургия, управление движением воздушного транспорта и даже сварочное производство.

Среди самых популярных вузов у клиентов Сбера, обратившихся за образовательным кредитом с господдержкой, — НИУ ВШЭ (14,2 тысяч студентов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (8,7 тысяч), Российский университет дружбы народов (4,8 тысяч), МГУ им. Ломоносова (3,4 тысяч).