Сбер выдал образовательные кредиты 167 тысячам студентов
- 09:05 26 января
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- astakhovaxenia
Ко Дню студента в Сбере подсчитали, сколько среди них Татьян
1400 клиенток с именем Татьяна взяли образовательный кредит с господдержкой в Сбере, подсчитали в банке к 25 января, когда в России отмечается двойной праздник — Татьянин день и День студента. Средний возраст Татьян, обратившихся в Сбер за средствами на образование, — 20 лет. Самой взрослой студентке — 56 лет, а самой юной — 15.
Чаще всего Татьяны предпочитают такие специальности, как юриспруденция, экономика, психология, менеджмент и медицина. Но некоторые студентки выбирают такие редкие специальности, как прикладная эстетика, интеллектуальные системы в гуманитарной среде, торакальная хирургия, управление движением воздушного транспорта и даже сварочное производство.
Среди самых популярных вузов у клиентов Сбера, обратившихся за образовательным кредитом с господдержкой, — НИУ ВШЭ (14,2 тысяч студентов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (8,7 тысяч), Российский университет дружбы народов (4,8 тысяч), МГУ им. Ломоносова (3,4 тысяч).
Сергей Широков, директор Департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:
Образовательный кредит — популярный вид кредита в Сбере, и его востребованность с каждым годом растет. В 2021 году мы выдали 25,7 тысяч кредитов на образование, в 2022 году — почти в два раза больше, а в прошлом году установили новый рекорд — почти 73 тысяч. Такая динамика говорит о том, что спрос на высшее образование в нашей стране по-прежнему высок. Всего же на сегодняшний день Сбер выдал кредиты 167 тысячам человек, из которых 122 тысяч — действующие студенты, а остальные уже получили профессию мечты. За таким займом обычно обращаются молодые люди 18–20 лет. Однако в нашей практике встречались случаи, когда образовательный кредит брали клиенты в возрасте 66 лет. А одной нашей студентке сейчас 74 года! Учиться никогда не поздно, и мы готовы поддержать наших клиентов в этом стремлении. Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере составляет уже 39 миллиардов рублей.
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