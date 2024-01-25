Герман Греф: искусственный интеллект будет развиваться вместе с человеком

В ходе лекции для участников "Школы 21" Президент, Председатель Правления Сбербанка подчеркнул, что технологии должны помогать каждому человеку и делать мир более человечным

В преддверии Дня студента в московском кампусе "Школы 21" Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил с лекцией "Технологии и человек". Как отметил Герман Греф, сегодня драйверами изменений в мире становятся ряд ключевых технологических направлений: искусственный интеллект; производство чипов и новых материалов; энергетика и окружающая среда; квантовые технологии; биотехнологии и генная инженерия; высокоскоростные сети, сенсоры, блокчейн; космос, кибербезопасность; робототехника и беспилотный транспорт.

Главная из этих технологий, технология XXI века, — это искусственный интеллект, который несет колоссальные возможности для развития всех отраслей экономики и науки. Так, сегодня нейросетевая модель Сбера GigaChat лидирует в части знаний о финансах, активно осваивает такие отрасли, как медицина и юриспруденция, умеет генерировать код, учится писать стихи и так далее. Генеративная нейросеть Kandinsky 3.0 уже умеет генерировать не только статичные изображения, но и видео. Есть глобальные прорывы и у других моделей, которые разрабатываются во всем мире.

И очень важно, что все вышеперечисленные технологии взаимосвязаны. Никакие технологии невозможны без микроэлектроники, а это сложнейшее производство, которое сейчас развивается и в России. Новый импульс к развитию получила робототехника — благодаря моделям-трансформерам, которые дают роботам автономность. Огромный объем данных, которые нужно передавать и обрабатывать в режиме реального времени, приводит к необходимости развития высокоскоростных сетей 6 G . Быстро совершенствуется беспилотный транспорт. А поскольку доступ к технологиям искусственного интеллекта есть и у преступников, закономерным образом возникает необходимость в постоянном совершенствовании механизмов кибербезопасности.

Эти тектонические изменения, однако, не означают, что человек становится ненужным, отметил Герман Греф. Меняется его роль.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Все равно развивать все эти системы и ставить для них задачи должны инженеры. Да, рутинная работа уйдет, но способность понимать, как работает система, способность продолжать обучать ее, способность творить с помощью искусственного интеллекта останется. Не будет такого, что искусственный интеллект вместо человека. Скорее всего, это будет ситуация ″вместе″. И для этого рядом с искусственным интеллектом должен быть человек, который глубоко понимает, как это все работает".

По мнению Германа Грефа, ключевые задачи в сфере развития искусственного интеллекта сегодня — это его интерпретируемость и надежность. Без их решения невозможно внедрять технологию в промышленную эксплуатацию, ведь новая система не должна создавать дополнительных рисков. А следующим этапом станет развитие сильного искусственного интеллекта — эта проблема может быть решена уже в текущем десятилетии.

Все эти задачи очень интересны и требуют глубоких знаний в области фундаментальных наук, подчеркнул Герман Греф, обращаясь к студентам "Школы 21". И лучшая гарантия успешного профессионального будущего — оставаться релевантным происходящему и понимать, как все это работает.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: