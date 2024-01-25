Цифровые навыки для каждого: Сбер и "Школа 21" запустили "Цифровой марафон"

О старте марафона накануне Дня студента рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф

Каждый житель страны старше 18 лет сможет проверить свои цифровые навыки, изучить работу с алгоритмами, познакомиться с востребованными языками программирования, научиться работать с информацией и получить ценные призы от Сбера. В преддверии Дня студента о старте всероссийского конкурса рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в ходе лекции "Технологии и человек", которая прошла в московском кампусе "Школы 21".

Как отметил Герман Греф, сегодня технологии — ключевой драйвер изменений. Внедрение искусственного интеллекта позволяет различным отраслям ускорить свое развитие и увеличить объемы производства в несколько раз. Возможности использования человеком искусственном интеллекте растет с каждым днем. Но для этого нужно обладать определенным набором цифровых навыков.

Участие в конкурсе "Цифровой марафон" даст участникам возможность проверить и повысить уровень цифровых навыков, проявить свои знания в различных областях, связанных с цифровыми технологиями, или сделать первые шаги в IT . Опыт оценки навыков IT -специалистов и сам формат обучения в "Школе 21" учтены в конкурсе, который также направлен на популяризацию цифровых технологий, повышение интереса к ІТ-специальностям, развитие цифровой экономики и цифровой грамотности в России.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: