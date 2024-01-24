Гостями павильона Сбера на выставке-форуме "Россия" стали уже 300 тысяч человек

Трехсоттысячный посетитель получил в подарок умную колонку Очередной рекорд посещаемости побил павильон Сбера на международной выставке-форуме "Россия": на этот раз число его гостей превысило 300 000 человек.

Трехсоттысячным посетителем павильона стал Александр Зайцев. Вместе с женой Надеждой он специально приехал в Москву на выставку из Красноярска. Надежда раньше работала в Сбере заместителем руководителя офиса банка и теперь подумывает о том, чтобы вернуться на работу в банк. Александр же давно хотел приобрести гаджет от Сбера — и, получив в подарок умную колонку SberBoom , убедился, что Сбер исполняет мечты. Супруги назвали павильон банка лучшим на выставке.

Напомним, что всего две недели назад, на новогодних праздниках, в павильоне Сбера встречали двухсоттысячного посетителя — семью Ицехорских.

Между тем павильон продолжает принимать все новых посетителей. Практически каждый день в лектории Сбера, который организован вместе с Российским обществом "Знание", проходят увлекательные мастер-классы и выступления по самому широкому спектру тем — от кибербезопасности, финансовой грамотности и тайм-менеджмента до экологии, лидерства и эмоционального интеллекта. 25 января в павильоне состоятся тематические мероприятия для молодежи по случаю Дня российского студенчества. Полное расписание лектория есть на сайте павильона в разделе " Лекции " . Также на сайте доступен видеоархив уже состоявшихся лекций.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме "Россия" находится в павильоне № 2 ("Робостанция") ВДНХ возле фонтана "Дружба народов". Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной).