Эксперты Сбера и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона

Дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта (AI), состоялась в Великом Новгороде. Ее открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Новгородской области Андрей Никитин .

Работа на дизайн-сессии проходила в пяти проектных командах. Каждая из них занималась разработкой идей по использованию AI в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, спорт, транспорт, государственное управление и развитие городской среды. Представители отраслевых министерств Новгородской области совместно с экспертами Сбера изучили способы применения искусственного интеллекта и разработали собственные идеи по цифровой трансформации региона.

Генеративный искусственный интеллект стал одной из главных тем обсуждения. AI способен усовершенствовать государственные сервисы, что приведет к повышению качества и комфорта для пользователей. Благодаря AI возможно внедрение проактивных госуслуг, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, а также создание персонализированных сервисов для них. Искусственный интеллект уже сегодня является важным инструментом для государственных служащих, помогая им решать рабочие задачи более эффективно.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

"В прошлом году при активной поддержке правительства Новгородской области мы реализовали ряд знаковых проектов. Среди них – открытие кампуса "Школы 21", запуск строительства университетского кампуса в Великом Новгороде, старт производства умных девайсов от Сбера на территории особой экономической зоны "Новгородская", а также соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Все эти проекты являются ярким подтверждением того, что правительство Новгородской области прилагает большие усилия для содействия инновационному развитию региона. Со своей стороны, мы готовы и дальше делиться опытом и знаниями, чтобы делать жизнь людей комфортнее".

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: