СберБизнес теперь совместим и с ОС "Альт"
- 18:00 23 января
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- astakhovaxenia
Веб-версия интернет-банкинга Сбера для предпринимателей получила сертификат совместимости с семейством российских операционных систем
По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбера для бизнеса признана полностью совместимой с семейством операционных систем "Альт" от российского разработчика "Базальт СПО", включая сертифицированный ФСТЭК дистрибутив "Альт СП".
СберБизнес получил сертификат о полной совместимости с ОС: весь функционал интернет-банка доступен пользователям "Альт". Так что теперь корпоративные клиенты Сбера могут пользоваться широким набором банковских услуг в надежной и безопасной отечественной операционной системе.
Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка:
"Среди пользователей СберБизнеса есть компании, которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным программным обеспечением. Сегодня мы работаем уже с тремя российскими операционными системами на базе Linux и продолжаем увеличивать их число, получая сертификаты соответствия и безопасности от производителей отечественного ПО. Наша цель — сделать цифровые услуги банка максимально доступными для бизнеса".
Евгения Крынина, исполняющая обязанности коммерческого директора "Базальт СПО":
"Закономерно, что СберБизнес, возглавивший рейтинг iXBT.pro лучших интернет-банков России в 2022 году, теперь работает на ОС ″Альт″, которая занимает первое место в рейтинге российских операционных систем за 2023 год. Этот тандем обеспечивает комфортную, многофункциональную и, что крайне важно, безопасную цифровую среду для финансовых операций более миллиона государственных организаций и коммерческих компаний. Вместе с разработчиками Сбера мы будем поддерживать совместимость новых версий наших продуктов, чтобы у пользователей была современная и надёжная платформа для деловой активности".
ОС "Альт" — это удобные интегрированные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, которые позволяют быстро развернуть сеть для обеспечения инфраструктуры предприятия и установить ее на персональный компьютер.
Банк полностью готов к взаимодействию с компаниями, которые работают на ОС "Альт Рабочая станция" 10, "Альт Рабочая станция К" 10, "Альт Образование" 10 и "Альт СП" релиз 10. Все ОС внесены в Единый реестр отечественного ПО: "Альт СП" релиз 10 под № 4305, "Альт Образование" 10 под № 1912, "Альт Рабочая станция" 10 и "Альт Рабочая станция К" 10 под № 1292. ОС "Альт СП" релиз 10 сертифицирована ФСТЭК (сертификат соответствия № 3866) по 4-му уровню доверия и по 4-му классу защиты.
Помимо этого СберБизнес уже имеет сертификаты совместимости с наиболее распространенными отечественными операционными системами на базе Linux – Astra Linux и "Ред ОС".
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