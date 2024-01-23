СберБизнес теперь совместим и с ОС "Альт"

Веб-версия интернет-банкинга Сбера для предпринимателей получила сертификат совместимости с семейством российских операционных систем

По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбера для бизнеса признана полностью совместимой с семейством операционных систем "Альт" от российского разработчика "Базальт СПО", включая сертифицированный ФСТЭК дистрибутив "Альт СП".

СберБизнес получил сертификат о полной совместимости с ОС: весь функционал интернет-банка доступен пользователям "Альт". Так что теперь корпоративные клиенты Сбера могут пользоваться широким набором банковских услуг в надежной и безопасной отечественной операционной системе.

Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка:

"Среди пользователей СберБизнеса есть компании, которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным программным обеспечением. Сегодня мы работаем уже с тремя российскими операционными системами на базе Linux и продолжаем увеличивать их число, получая сертификаты соответствия и безопасности от производителей отечественного ПО. Наша цель — сделать цифровые услуги банка максимально доступными для бизнеса" .

Евгения Крынина, исполняющая обязанности коммерческого директора "Базальт СПО":