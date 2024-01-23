Российские предприниматели получат премию Сбера "Любимый малый бизнес"

Всех участников ждут бонусы от банка и компаний-партнеров Сбера, а победители получат бесплатное обслуживание расчетного счета в банке на пять лет и беспроцентный эквайринг в течение одного года

Сбер приглашает предпринимателей принять участие в собственной премии "Любимый малый бизнес". Регистрация участников стартовала 22 января и продлится до 25 февраля 2024 года. Подать заявку могут предприниматели малого бизнеса, которые до 1 июня 2023 года заключили договор с банком, действующий на дату проведения церемонии награждения.

Премия вручается в семи номинациях: "Ресторанный бизнес", "Гостиничное дело", "Сфера красоты", "Розничная торговля", "Инновационный бизнес", "Производство" и "Молодой предприниматель". Весной в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей. Они получат бесплатное обслуживание расчетного счета в банке на пять лет, беспроцентный торговый эквайринг на 12 месяцев и другие выгодные предложения от Сбера и компаний-партнеров.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: