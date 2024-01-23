Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов провели рабочую встречу в Тольятти на территории крупнейшего автопроизводителя страны. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровизации производства, внедрение передовых разработок Сбера на основе искусственного интеллекта в автомобильную продукцию предприятия, участие Сбера в инвестиционном проекте по разработке и выпуску новой модели легкового автомобиля.

Сбер и АВТОВАЗ объединяет многолетнее сотрудничество в сфере кредитования, факторинга, расчетно-кассового обслуживания, предприятие является участником зарплатного проекта банка. Сбер способствует развитию производства, внедрению инноваций на предприятии, успешной реализации его социальной функции.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: Цель нашей сегодняшней встречи заключалась в том, чтобы, используя опыт и наработки Сбера в сферах цифровизации бизнес-процессов, машинного обучения и AI-технологий, сформировать предложение продуктов и сервисов, необходимых именно АВТОВАЗу для продолжения эффективной работы и развития. В частности, Сбер готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации технологических процессов, мониторинга оборудования. Lada является самым популярным автомобилем у нас в стране, и мы рады, что в том числе благодаря сотрудничеству со Сбером удается удовлетворять спрос и стимулировать его.