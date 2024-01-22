Количество реструктурированных кредитов физлиц сократилось на 36% в 2023 году

87% заявок на реструктуризацию поступает через СберБанк Онлайн

Россияне повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов. В итоге количество реструктурированных розничных займов в банке сократилось на 36% по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом. При этом средний чек реструктуризаций в 2023 году незначительно вырос (+3%) и составил 435 тысяч рублей (в 2022 году — 421 тысяч рублей).

Чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов — в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте — кредитные карты с долей 8%. На третьем — ипотека с долей 7%.