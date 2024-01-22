В Коми собирают подписи за выдвижение независимого политика в кандидаты в президенты

Сейчас наша страна стоит на пороге кардинальных изменений, и в наших силах повлиять на ее будущее. Во многих городах выстраиваются очереди из людей, желающих поддержать антивоенного кандидата Надеждина. Одним из тех, кто призвал своих сторонников проголосовать за Надеждина, стала писательница Екатерина Дунцова, которую ранее не допустили к выдвижению из-за подписи в виде котика.

Для выдвижения Надеждина в кандидаты необходимо собрать 100.000 подписей среди всех жителей страны, но есть ограничение до 2,5 тысяч голосов с любого региона. Это означает, что голос каждого человека очень важен. Например, в Сыктывкаре проживает 250.000 человек, и если каждый сотый из них поставит подпись, это будет весомым вкладом в общее дело.