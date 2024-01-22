В Коми собирают подписи за выдвижение независимого политика в кандидаты в президенты
- 11:31 22 января
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Жителей региона приглашают оставить подписи
Сейчас наша страна стоит на пороге кардинальных изменений, и в наших силах повлиять на ее будущее. Во многих городах выстраиваются очереди из людей, желающих поддержать антивоенного кандидата Надеждина. Одним из тех, кто призвал своих сторонников проголосовать за Надеждина, стала писательница Екатерина Дунцова, которую ранее не допустили к выдвижению из-за подписи в виде котика.
Для выдвижения Надеждина в кандидаты необходимо собрать 100.000 подписей среди всех жителей страны, но есть ограничение до 2,5 тысяч голосов с любого региона. Это означает, что голос каждого человека очень важен. Например, в Сыктывкаре проживает 250.000 человек, и если каждый сотый из них поставит подпись, это будет весомым вкладом в общее дело.
К сожалению, Республика Коми находится в списке отстающих регионов по количеству подписей. Поддержать Надеждина можно поставив подпись в поддержку его выдвижения в качестве кандидата на выборы по одному из адресов:
— Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141, ТЦ "Макси" (возле магазина "Лента").
Режим работы: С 10:00 до 20:00 (ежедневно);
— Сыктывкар, улица Первомайская, 62, ТЦ "Торговый двор" (Свечка) 2 этаж, магазин "Мир Света" (вход у парковки). Режим работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота: с 11:00 до 18:00, воскресенье: с 11:00 до 17:00;
— Ухта, улица Сенюкова, 2, вход в магазин “Винкод”, 2 этаж.
Режим работы: с 10:00 до 20:00 (ежедневно).
Стоит отметить, что времени осталось не так много! Всего до 25 января включительно!
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