Cбер стал лучшим работодателем для студентов среди российских банков
- 10:15 22 января
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- astakhovaxenia
Сбер стал самым привлекательным работодателем среди банков по мнению российских студентов, согласно результатам опроса платформы по карьерному развитию Changellenge.
На данный момент у Сбера 330 вузов-партнеров и более 60 совместных образовательных программ в 42 вузах страны. В 2023 году более 1680 студентов ИТ-, технических, экономических, юридических и других специальностей прошли стажировку в Сбере. Более половины из них в результате стали сотрудниками банка.
В Сбере стажируются студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры ("Совместные образовательные программы", "Инклюзия", Sberseasons). В среднем срок стажировок в Сбере составляет 3–6 месяцев и 20–40 часов в неделю. Все стажировки оплачиваются, зарплата стажера в Москве в прошлом году доходила до 63 600 рублей в месяц (до вычета подоходного налога), на повышенную компенсацию могли претендовать студенты совместных магистерских программ Сбера с вузами, имеющие опыт работы.
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