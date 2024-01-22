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Cбер стал лучшим работодателем для студентов среди российских банков

Cбер стал лучшим работодателем для студентов среди российских банковФото Sber

Сбер стал самым привлекательным работодателем среди банков по мнению российских студентов, согласно результатам опроса платформы по карьерному развитию Changellenge.

На данный момент у Сбера 330 вузов-партнеров и более 60 совместных образовательных программ в 42 вузах страны. В 2023 году более 1680 студентов ИТ-, технических, экономических, юридических и других специальностей прошли стажировку в Сбере. Более половины из них в результате стали сотрудниками банка.

В Сбере стажируются студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры ("Совместные образовательные программы", "Инклюзия", Sberseasons). В среднем срок стажировок в Сбере составляет 3–6 месяцев и 20–40 часов в неделю. Все стажировки оплачиваются, зарплата стажера в Москве в прошлом году доходила до 63 600 рублей в месяц (до вычета подоходного налога), на повышенную компенсацию могли претендовать студенты совместных магистерских программ Сбера с вузами, имеющие опыт работы.

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