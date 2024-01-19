Более 200 миллионов изображений создали с помощью нейросети Сбера Kandinsky в 2023 году

Нейросеть стала лидером в мире по темпу росту аудитории разработчиков и вошла в топ после Stable Diffusion среди генеративных o pen s ource-моделей Генеративная модель Сбера Kandinsky подводит итоги прошлого года. По данным разработчиков, нейросеть создала более 200 миллионов генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 миллионов уникальных пользователей. Модель заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии AI-ресурса Hugging Face, где собраны лучшие open source -решения.

Kandinsky понимает запросы из широкого списка тем более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили. Модель также умеет менять отдельные объекты и целые области на картинке, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, создавать картины в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть хорошо знает отечественный культурный код: архитектурные достопримечательности, объекты и элементы народного искусства.

Кроме того, пользователи Kandinsky могут создавать четырехсекундные анимационные ролики и полноценные видео длиной до восьми секунд. Таким образом, генеративная модель Сбера помогает реализовать практически любую творческую задумку.

Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai , в Telegram - и в VK -ботах , на сайте rudalle . ru . Модель работает в сервисе GigaChat , доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде "Запусти художника". Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain . ai и в T elegram -боте — для этого нужно оставить заявку на доступ.