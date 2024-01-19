Сбер открыл головное отделение банка в Крыму

В Симферополе торжественно открылось головное отделение Сбербанка в Крыму. В этом офисе будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты.

Это одно из самых современных офисных пространств в Крыму, с эксклюзивным дизайном Сбера. Здание занимает почти 3 тысячи квадратных метров и включает пять этажей. На первом этаже находится отделение для клиентов, а на остальных работают сотрудники. При создании офиса использованы современные отечественные инженерные решения, которые позволяют быстро трансформировать пространство под любую задачу без изменения систем коммуникаций. В распоряжении сотрудников — переговорные комнаты с шумоизоляцией для совещаний и звонков, столовые, мини-кухни, кофе-поинты и открытая мансарда с видом на Симферополь.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле. Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который развивает инфраструктуру Крыма, в том числе туристическую. Я считаю, что наша задача еще и помогать местной власти развивать социальную инфраструктуру. Сбер приходит, привнося лучший опыт, — тот, который мы за многие годы наработали на всей территории России. В здании головного отделения мы постарались использовать лучший опыт, который мы обретали, создавая наши офисы по всей стране. Поздравляю с открытием нового крымского дома, нашей штаб-квартиры здесь. И хочу, чтобы Крым стал местом, где Сбер оказывает услуги самого высокого качества, потому что люди, которые здесь живут, заслуживают самого лучшего сервиса".

Сергей Аксенов, глава Республики Крым: