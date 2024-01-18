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На платформе "СберВместе" было собрано более 25 миллионов для акции "Добрый новогодний подарок"

На платформе "СберВместе" было собрано более 25 миллионов для акции "Добрый новогодний подарок"Фото Sber

Рекордную за последние три года сумму — 25 миллионов рублей — удалось собрать на благотворительной платформе "СберВместе" в рамках акции "Добрый новогодний подарок", организованной благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". За месяц на платформе "СберВместе" неравнодушными людьми было совершено более 39 тысяч пожертвований. Сбер традиционно удвоит собранную сумму.

Также средства собирались и через другие источники, поэтому общая сумма будет значительно больше.

Все собранные средства фонд направит на поддержку проектов российских некоммерческих организаций (НКО), специалисты которых помогают детям с опытом сиротства и детям с особенностями ментального развития адаптироваться к жизни во взрослом мире: научиться общаться и найти друзей, освоить бытовые навыки, ремесло или профессию. В 2024 году на гранты до одного миллиона рублей претендуют 328 некоммерческих организаций-участников.

Получателей поддержки "Вклад в будущее" объявит в марте 2024 года, список будет опубликован на сайте https://dngp.vbudushee.ru/. Тогда же будет объявлена итоговая сумма, которую направят на поддержку проектов НКО.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка:

"Добрый новогодний подарок" — это наша возможность помочь исполнить мечты ребят с особыми потребностями. И это хорошая возможность сделать подарок самому себе, ведь добрые дела наполняют нашу жизнь новыми смыслами. Более 50 тысяч сотрудников Сбера регулярно участвуют в благотворительности. Хочу сказать спасибо всем за добрые сердца и искренне рада быть частью команды.

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