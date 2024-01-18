На платформе "СберВместе" было собрано более 25 миллионов для акции "Добрый новогодний подарок"
- 18:00 18 января
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- astakhovaxenia
Рекордную за последние три года сумму — 25 миллионов рублей — удалось собрать на благотворительной платформе "СберВместе" в рамках акции "Добрый новогодний подарок", организованной благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". За месяц на платформе "СберВместе" неравнодушными людьми было совершено более 39 тысяч пожертвований. Сбер традиционно удвоит собранную сумму.
Также средства собирались и через другие источники, поэтому общая сумма будет значительно больше.
Все собранные средства фонд направит на поддержку проектов российских некоммерческих организаций (НКО), специалисты которых помогают детям с опытом сиротства и детям с особенностями ментального развития адаптироваться к жизни во взрослом мире: научиться общаться и найти друзей, освоить бытовые навыки, ремесло или профессию. В 2024 году на гранты до одного миллиона рублей претендуют 328 некоммерческих организаций-участников.
Получателей поддержки "Вклад в будущее" объявит в марте 2024 года, список будет опубликован на сайте https://dngp.vbudushee.ru/. Тогда же будет объявлена итоговая сумма, которую направят на поддержку проектов НКО.
Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка:
"Добрый новогодний подарок" — это наша возможность помочь исполнить мечты ребят с особыми потребностями. И это хорошая возможность сделать подарок самому себе, ведь добрые дела наполняют нашу жизнь новыми смыслами. Более 50 тысяч сотрудников Сбера регулярно участвуют в благотворительности. Хочу сказать спасибо всем за добрые сердца и искренне рада быть частью команды.
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